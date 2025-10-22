Athletic Club San Mamés El Athletic consigue su primera victoria en Champions a costa del Qarabag tras remontar el partido (3-1) EITB Publicado: 22/10/2025 20:46 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 08:01 (UTC+2) El conjunto rojiblanco ha derrotado por 3-1 al equipo azerí en San Mamés tras remontar con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro. Guruzeta celebra su primer tanto. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek lehen garaipena lortu du Txapeldunen Ligan, Qarabagen kontra, markagailua irauli ostean (3-1)

El Athletic ha derrotado por 3-1 al Qarabag en San Mamés tras remontar al equipo azerbaiyano con dos goles de Gorka Guruzeta y otro de Robert Navarro y ha conseguido su primera victoria en la presente edición de la Liga de Campeones.

Athletic y Qarabag han empatado a un gol al descanso después de que Gorka Guruzeta nivelara en el minuto 40 el gol marcado por el caboverdiano Leandro Andrade a los 50 segundos.

Andrade ha aprovechado un grave error de Aymeric Laporte para recuperar la pelota y superar a Unai Simón con un tiro cruzado antes del minuto de juego.

El conjunto bilbaíno ha tardado en recuperarse del golpe, pero con el paso de los minutos incrementó su dominio y a cinco minutos del descanso Guruzeta, tras recibir un excelente pase en profundidad de Mikel Jauregizar, ha encarado y ha batido con calidad a Kochalski.

En el minuto 37 Iñaki Williams se retiró lesionado y fue sustituido por Alex Berenguer.

Tras el descanso, en el 70 Navarro, que acababa de sustituir a un Nico Williams, ha puesto el 2-1 con un gran derechazo desde la frontal que ha superado al meta polaco del Qarabag.

En el 88 Guruzeta ha firmado el 3-1 definitivo con un tiro muy ajustado al palo prácticamente desde el mismo lugar en el que disparó Navarro.

- Ficha técnica:

3 - Athletic Club: Unai Simón; Gorosabel (Areso, m.64), Paredes, Laporte, Laporte; Jauregizar, Rego (Galarreta, m.64); Iñaki Williams (Berenguer, m.38), Sancet (Vesga, m.81), Nico Williams (Robert Navarro, m.64); y Guruzeta.

1 - Qarabag FK: Kochalski; Matheus Silva (Bolt, m.79), Bahlul Mustafazada, Kevin Medina, Cafarquliyev; Pedro Bicalho (Jankovic, m.56), Kady; Camilo Durán (Kashchuk, m.67), Leandro Andrade (Addai, m.56), Zoubir; y Akhundzade (Bayramov, m.67).

Goles: 0-1, m.1: Leandro Andrade. 1-1, m.40: Guruzeta. 2-1, m.70: Robert Navarro. 3-1, m.88: Guruzeta.

Árbitro: Igor Pajac (Croacia). No mostró ninguna tarjeta.

Incidencias: Partido de la tercera jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones 2025-2026 disputado en San Mamés ante 50 741 espectadores. Prácticamente lleno. Entre ellos unos 500 seguidores visitantes. Antes de comenzar el encuentro el Qarabag, por medio de su capitán Abdellah Zoubir, realizó la tradicional ofrenda foral al busto de Pichichi.