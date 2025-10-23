Athletic Club Comunicado Iñaki Williams sufre una lesión muscular y apunta a baja varios partidos AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 23/10/2025 11:40 (UTC+2) Última actualización: 23/10/2025 11:51 (UTC+2) El mayor de los Williams tuvo que ser sustituido en el minuto 38 del choque frente al Qarabag y en su lugar entró Alex Berenguer. Iñaki Williams, en el encuentro de ayer Whatsapp

Iñaki Williams, lesionado en el partido de ayer miércoles de Liga de Campeones ante el Qarababg en San Mamés, sufre una lesión muscular y apunta a baja para viarios partidos en el Athletic Club.

Según informó el Athletic, el capitán del equipo rojiblanco sufre "una lesión en la musculatura aductora de su pierna derecha", sobre la que no avanza plazos de recuperación.

El mayor de los Williams tuvo que ser sustituido en el minuto 38 del choque frente al Qarabag y en su lugar entró Alex Berenguer.