Athletic Club Óbito Fallece el histórico jugador del Athletic José María Argoitia EITB Publicado: 24/10/2025 17:58 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2025 18:01 (UTC+2) El futbolista vizcaíno jugó 308 partidos oficiales con el equipo bilbaíno, entre 1960 y 1972, y marcó 69 goles; ganó la Copa de 1969. También fue entrenador, en la cantera del club vasco. Ha fallecido a los 85 años. José María Argoitia, en San Mamés. Foto: Athletic Club.

El histórico jugador del Athletic José María Argoitia ha fallecido, este viernes, a los 85 años, según ha informado el club bilbaíno. El futbolista vizcaíno jugó 308 partidos oficiales con el Athletic, entre 1960 y 1972, y marcó 69 goles; ganó la Copa de 1969, y, una vez retirado como jugador, también fue entrenador, en la cantera del club vasco.

El Athletic, en la nota que ha hecho pública para informar del deceso, ha descrito a Argoitia como "un león inolvidable". El delantero, natural de Galdakao, participó en tres finales de Copa (1966, 1967 y 1969), y, en el Campeonato de Liga, obtuvo el subcampeonato en la temporada 1969-1970.

Los jugadores del Athletic portarán, este sábado, en San Mamés, en el partido ante el Getafe, brazalete negro, en señal de luto.