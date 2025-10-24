Athletic Club Lesión La lesión muscular de Iñaki Williams es severa y queda descartado también para el derbi ante la Real Sociedad EITB Publicado: 24/10/2025 19:23 (UTC+2) Última actualización: 24/10/2025 19:23 (UTC+2) Iñaki sufre una "lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa". Iñaki Williams. Foto: EFE Whatsapp

La lesión muscular que Iñaki Williams sufrió este miércoles en la Liga de Campeones ante el Qarababg en San Mamés "severa", según ha anunciado el Athletic Club este viernes.

Por lo tanto, apunta a baja para viarios partidos, entre los que se encuentra el derbi ante la Real Sociedad. El entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, ya ha aclarado en rueda de prensa que no cuenta con que el jugador se recupere para el derbi de la 11ª jornada.

Iñaki sufre una "lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa". Tuvo que ser sustituido en el minuto 38 del choque frente al Qarabag y en su lugar entró Alex Berenguer.