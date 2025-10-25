Athletic Club LaLiga EA Sports Un Athletic impotente cierra con derrota un octubre decepcionante (0-1) I. G. | EITB Publicado: 25/10/2025 20:30 (UTC+2) Última actualización: 25/10/2025 20:55 (UTC+2) Mayoral ha marcado el único gol del partido en un partido muy gris de los 'leones'. Nico Williams ante el Getafe. Foto: EFE. Whatsapp

El Athletic Club ha perdido por 0-1 contra el Getafe este sábado en el partido de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. Mayoral ha marcado el único gol del partido en un partido muy gris de los 'leones'.

En la primera parte, el equipo rojiblanco, muy gris y sin juego, se ha visto maniatado por un cuadro madrileño sólido que ha controlado el partido sin demasiados apuros. La falta de fluidez de los locales y la escasa profundidad de los visitantes ha derivado en un primer acto insulso y sin llegadas reseñables.

Lo más destacable ha sido un tiro de Guruzeta en el 48 que ha despejado David Soria. Además, Iñigo Lekue ha tenido que abandonar el campo lesionado, y ha sido sustituido por Jesús Areso.

Nada más comenzar la segunda parte una buena jugada entre Nico, Sancet y Guruzeta ha acabado con el disparo del delantero, que se ha ido fuera. Pero eso ha sido todo. A partir de ahí el partido ha seguido el mismo guion y el Getafe ha vuelto a mandar.

En el minuto 75, el Getafe ha robado el balón y ha realizado una buena contra para abrir el marcador. Unai Simón ha logrado detener el primer remate, pero nada ha podido hacer ante el rechace de Mayoral, que ha marcado totalmente solo (0-1).

El Athletic ha apurado hasta el último momento, pero no ha sido posible rascar nada y cierra con derrota un octubre para olvidar.