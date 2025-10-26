Athletic Club Parte médico Aymeric Laporte, con un esguince en el tobillo, se une a la baja de Lekue en defensa Agencias | EITB Publicado: 26/10/2025 12:23 (UTC+1) Última actualización: 26/10/2025 12:45 (UTC+1) La baja del central rojiblanco se suma por sorpresa a la del lateral, que abandonó el terreno de juego en la primera mitad del encuentro. Iñigo Lekue y Aymeric Laporte. Fotos: Efe. Whatsapp

Aymeric Laporte e Iñigo Lekue resultaron lesionados en el partido de ayer sábado ante el Getafe en San Mamés y apuntan a unirse a Iñaki Williams como bajas en el Athletic el sábado, día 1 de noviembre, ante la Real Sociedad en el Reale Arena (18.30 horas).

Según informa el parte médico remitido por el club rojiblanco, Laporte, que acabó el encuentro, sufre "un esguince en el complejo ligamentario externo de su tobillo izquierdo"; mientras que Lekue, que tuvo que ser sustituido en el minuto 31 por Jesús Areso, sufre "una lesión muscular en el aductor largo de su pierna derecha".

El Athletic no avanza posibles plazos de recuperación en ninguno de los dos casos y se limita a apuntar que "ambos jugadores quedan pendientes de evolución".

A la espera de esa evolución, el que es ausencia segura ante la Real es el capitán Iñaki Williams, quien el miércoles, en el choque de Liga de Campeones ante el Qarabag en San Mamés, sufrió "lesión muscular severa en el aductor largo de su pierna derecha con afectación tendinosa".

Además de probablemente con esos tres jugadores, Ernesto Valverde tampoco contará en San Sebastián con las tres bajas de larga duración que tiene en su plantilla. Las de Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA por un caso de dopaje, y Beñat Prados y Unai Egiluz, los dos lesionados de gravedad en una rodilla.