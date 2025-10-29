Athletic Club LaLiga EA Sports El partido Athletic-Real Madrid de LaLiga EA Sports se adelanta al 3 de diciembre, por la Supercopa EITB Publicado: 29/10/2025 19:55 (UTC+1) Última actualización: 29/10/2025 19:55 (UTC+1) El encuentro corresponde a la jornada que se disputa entre el 9 y el 11 de enero; los partidos FC Barcelona-Atlético Madrid y Athletic-Real Madrid han sido adelantados, al 2 y 3 de diciembre. Athletic Club Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: EA Sports Ligako Athletic-Real Madril partida abenduaren 3ra aurreratu dute, Superkopagatik

El partido Athletic-Real Madrid de la decimonovena jornada de LaLiga EA Sports de la temporada 2025-2026 se va a jugar, en San Mamés, el 3 de diciembre, a las 19:00 horas, según ha anunciado LaLiga este miércoles. El encuentro ha sido adelantado más de un mes con respecto a la fecha en que está prevista la disputa de la jornada a la que corresponde, dado que Athletic y Real Madrid jugarán la Supercopa de España, al igual que el FC Barcelona y el Atlético Madrid, que se enfrentarán el 2 de diciembre.

Así, en la Supercopa de España de la temporada 2025-2026 van a competir el FC Barcelona, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Athletic, del 7 al 11 de enero de 2026, en Arabia Saudita. Los cuatro equipos van a jugar entre ellos, en los encuentros Athletic-Real Madrid y FC Barcelona-Atlético Madrid, en la decimonovena jornada del Campeonato de Liga, que se disputa, precisamente, en el fin de semana en que se juega la Supercopa, del 9 al 11 de enero de 2026. Por ello, los dos partidos de LaLiga en que juegan los equipos de la Supercopa ha sido adelantada.

El 2 de diciembre, a las 21:00 horas, tendrá lugar el encuentro FC Barcelona-Atlético Madrid, y el 3 de diciembre, a las 19:00 horas, el partido del Athletic contra el Real Madrid.