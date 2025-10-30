Athletic Club Lesión Maroan Sannadi, con la rodilla derecha dañada, será operado el lunes, 3 de noviembre EITB Publicado: 30/10/2025 13:52 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 13:56 (UTC+1) El delantero del Athletic ha sufrido molestias desde el inicio de la temporada 2025-2026, debido fundamentalmente, según precisa el club bilbaíno, "a una afectación meniscal de larga evolución". Tras aplicar un tratamiento conservador, el estado de su rodilla "ha empeorado". Maroan Sannadi, el pasado sábado, en el partido Athletic-Getafe. Foto: Europa Press. Whatsapp

Euskaraz irakurri: Maroan Sannadik lesioa du eskuin belaunean, eta ebakuntza egingo diote astelehenean, azaroaren 3an

El delantero del Athletic Maroan Sannadi será operado de su rodilla derecha el próximo lunes, 3 de noviembre, según ha anunciado este jueves el club bilbaíno. El jugador ha estado con molestias desde el inicio de la temporada 2025-2026, debido fundamentalmente, según precisa el Athletic, "a una afectación meniscal de larga evolución"; tras aplicar un tratamiento conservador, el estado de su rodilla "ha empeorado", por lo que será intervenido el próximo lunes.

Con el tratamiento que ha seguido, Maroan Sannadi ha estado disponible para el entrenador, Ernesto Valverde, en los dos meses y medio que han transcurrido desde el comienzo oficial de la campaña; el futbolista vitoriano ha marcado, hasta el momento, un gol, en lo que va de temporada.