Athletic Club ASAMBLEA GENERAL ATHLETIC CLUB Los socios del Athletic avalan con amplia mayoría las cuentas de Uriarte y el presupuesto para 2025-26 Publicado: 30/10/2025 22:06 (UTC+1) Última actualización: 30/10/2025 22:29 (UTC+1) La Asamblea General del Athletic Club ha cerrado con un respaldo mayoritario a la gestión de Jon Uriarte y a las cuentas presentadas por su Junta Directiva, que incluyen un presupuesto de casi 186 millones de euros para la nueva temporada. Jon Uriarte. Imagen: EFE

Euskaraz irakurri: Athleticeko bazkideek gehiengoarekin babestu dituzte Uriartek aurkeztutako kontuak eta 2025-26rako aurrekontua

La Asamblea General Ordinaria del Athletic Club ha concluido con un claro apoyo a la gestión económica de la actual directiva. En torno al 80% de los socios compromisarios ha respaldado las cuentas presentadas por el presidente Jon Uriarte, que contemplan un presupuesto de 185,9 millones de euros para la temporada 2025-2026. El mandatario rojiblanco, que ha confirmado su intención de optar a la reelección al término del presente curso, ha recibido así el mayor respaldo de su mandato, consolidando una línea de confianza que se mantiene estable desde su llegada a Ibaigane.

En la tercera de las votaciones celebradas, los compromisarios han emitido 481 votos favorables (78,08%), 113 contrarios (18,34%) y 22 en blanco (3,57%), sobre un total de 616 sufragios. También se han contabilizado 163 abstenciones entre los 779 asistentes.

Anteriormente, los socios dieron también el visto bueno a la gestión de la pasada campaña como las cuentas del ejercicio 2024-2025, que ascendieron a 155,8 millones de euros y fueron defendidas, al igual que en esta ocasión, por el tesorero Guillermo Ruiz-Longarte.