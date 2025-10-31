Athletic Club Champions League San Mamés quiere acoger la final de la Liga de Campeones femenina de 2028 Agencias | EITB Publicado: 31/10/2025 13:14 (UTC+1) Última actualización: 31/10/2025 13:53 (UTC+1) Por su parte, el FC Barcelona ha solicitado albergar la final de la Champions League masculina de 2029 en el Spotify Camp Nou. La UEFA designará las sedes en septiembre de 2026. La final de la Champions League femenina de 2024 en San Mamés. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek San Mames eskaini du emakumezkoen Txapeldunen Ligako finala hartzeko 2028an

El Athletic Club ha presentado su candidatura para acoger en San Mamés la final de la Liga de Campeones femenina de 2028.

La Catedral ya fue sede de la final de la UEFA Women's Champions League en 2024, cuando el FC Barcelona se proclamó campeón al ganar al Lyon por 2-0.

San Mamés tendrá como rivales en la pugna por la final de la Champions femenina de 2028 al Parc Olympique Lyonnais (Francia), el St. Jakob Park de Basilea (Suiza) y el Ali Sami Yen Stadium de Estambul (Turquía).

Por su parte, el FC Barcelona aspira a albergar la final de la Liga de Campeones masculina de 2029 en un Spotify Camp Nou que cada vez, pese al retraso, está más cerca de ser inaugurado y que, para entonces, estaría acabado del todo con una capacidad de unos 105.000 espectadores. El antiguo Camp Nou ya acogió las finales de la Copa de Europa en 1989 y 1999.

En el caso del Spotify Camp Nou, la UEFA ha informado de que compite con el estadio de Wembley, en Londres (Inglaterra), por ser la sede de la final de la Champions League de 2029.

El Comité Ejecutivo de la UEFA designará las sedes de las ocho finales -incluidas las de la Champions, Europa League, Conference League y Champions Femenina de 2028 y 2029- en septiembre de 2026, tras recibir los dosieres completos de candidatura antes del 10 de junio de ese año.