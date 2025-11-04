Athletic Club CHAMPIONS LEAGUE Nico, Sancet y Yuri se suman a la lista de bajas y el Athletic viaja en cuadro a Newcastle Publicado: 04/11/2025 15:43 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2025 16:09 (UTC+1) El Athletic Club afrontará su compromiso de Liga de Campeones frente al Newcastle United con una plantilla plagada de ausencias. A las numerosas bajas ya conocidas se suman las de Nico Williams, Oihan Sancet y Yuri Berchiche, tres piezas clave en el esquema de Ernesto Valverde. Yuri Berchiche. Imagen: Europa Press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Nico, Sancet eta Yuri ere baja izango dira, eta Athleticek justu bidaiatuko du Newcastlera

Según ha informado el club rojiblanco, Nico Williams no formará parte de la expedición a Inglaterra debido a la pubalgia que arrastra desde el inicio de la temporada, pese a haberse ejercitado esta mañana con el grupo en Lezama. Por su parte, Yuri Berchiche sufre una sobrecarga en el tríceps sural de la pierna derecha, mientras que Oihan Sancet padece una lesión leve-moderada en el bíceps femoral izquierdo. Ninguno de los dos ha participado en el entrenamiento de este martes.

Con estas tres nuevas bajas, el Athletic acumula nueve ausencias en total. Además de los lesionados mencionados, Valverde tampoco podrá contar con Iñaki Williams y Maroan Sannadi, ambos lesionados, ni con Urko Izeta, que no está inscrito en la competición. Completan la lista de ausentes Beñat Prados y Unai Egiluz, lesionados de larga duración, y Yeray Álvarez, sancionado por la UEFA por un caso de dopaje.

La única nota positiva es la recuperación de Iñigo Lekue, quien vuelve a la convocatoria tras superar sus problemas físicos y la sanción liguera que arrastraba.

Para completar la plantilla, el técnico rojiblanco ha recurrido a varios jugadores del filial. Entran en la convocatoria Mikel Santos (portero), Ander Izagirre (defensa), Selton Suez e Ibon Sánchez (centrocampistas) y Asier Hierro (delantero).

La lista final de convocados está formada por 23 futbolistas: Unai Simón, Areso, Paredes, Laporte, Adama, Jauregizar, Rego, Berenguer, Unai Gómez, Robert Navarro, Guruzeta, Padilla, Santos, Gorosabel, Vivián, Lekue, Galarreta, Vesga, Nico Serrano, Izagirre, Selton, Ibon Sánchez y Hierro.