Athletic Club Champions League El Athletic, mermado por las múltiples bajas, pierde ante el Newcastle en St James' Park (2-0) EITB Media Publicado: 05/11/2025 23:11 (UTC+1) Última actualización: 05/11/2025 23:39 (UTC+1) Los bilbaínos han sido castigados por sus desconexiones en defensa y a balón parado. Así, dos errores en defensa han condenado al equipo rojiblanco. Han marcado de cabeza Dan Burn y Joelinton. El remate inapelable de Burn, en el primer tanto de el Newcastle. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Athleticek galdu egin du Newcastleren aurka St James 'Parken, baja ugariengatik baldintzatuta (2-0)

El Athletic, mermado por las múltiples bajas, ha perdido este miércoles por 2-0 en su visita al Newcastle United durante la jornada 4 de la liguilla en la Liga de Campeones, castigados los bilbaínos por sus desconexiones en defensa y a balón parado, contra un adversario en cuyas filas han marcado de cabeza Dan Burn y Joelinton.

Dos errores en defensa han condenado al equipo rojiblanco en el monumental St James' Park. Los de Ernesto Valverde, que sólo han ganado al Qarabag en estas primeras cuatro jornadas de la Liga de Campeones, tienen tres puntos y necesitan una importante mejoría en las jornadas finales para meterse al menos en la repesca.

Un gol de cabeza de Dan Burn y dos disparos al palo, de Unai Gómez y de Adama, han amargado ya la primera parte al Athletic.

Burn ha hecho el único gol de los primeros 45 minutos en un extraordinario remate de cabeza después de que Robert Navarro le perdiera la marca en una falta lateral.

Posteriormente, los de Ernesto Valverde han podido empatar en sendos lanzamientos a la madera de Unai Gómez y de Adama. El fortísimo lanzamiento a botepronto de Adama a la salida de un córner ha sido repelido por el poste, ante el poco podría haber hecho el guardameta inglés.

Tras el descanso, Joelinton ha hecho el 2-0 nada más empezar la segunda mitad, a tenor de un cabezazo en el área pequeña para aprovechar la asistencia de Barnes.

El dorsal 11 de las 'urracas' había entrado en el área por el costado izquierdo como cuchillo en mantequilla, sin apenas tensión en los zagueros de un Athletic que mejoró cuando su entrenador movió el banquillo a la vez que bajaba la intensidad del conjunto dirigido por Eddie Howe.

El cuadro bilbaíno también ha sacado de caras nuevas sobre el terreno de juego y una de ellas, Nico Serrano, ha acaparado protagonismo con dos zurdazos que incordiaron a Pope. El primero fue en el 73' desde lejos y el segundo en el 87' ya dentro del área inglesa, ambas desbaratadas por el portero.

Ficha técnica

-Alineaciones:

Newcastle: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Burn (Hall, min.65); Bruno Guimarães (Miley, min.65), Tonali, Joelinton; Gordon (Murphy, min.41), Barnes (Elanga, min.65) y Woltemade (Ramsey, min.83).

Athletic: Unai Simón; Areso (Gorosabel, min.78), Vivian, Paredes, Adama; Jauregizar (Selton, min.70), Rego (Ruiz de Galarreta, min.81); Berenguer, Navarro (Serrano, min.70), Vesga; y Unai Gómez (Hierro, min.78).

-Goles: 1-0, min.11: Burn. 2-0, min.49: Joelinton.

-Árbitro: Ivan Kruzliak (SVK). Amonestó con tarjeta amarilla a Paredes (min.57) y Areso (min.69) en el Athletic Club.