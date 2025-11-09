Athletic Club LaLiga EA Sports Nico Williams acaba con la mala racha del Athletic (1-0) G. P. A. | EITB Publicado: 09/11/2025 16:35 (UTC+1) Última actualización: 09/11/2025 18:20 (UTC+1) Nico Williams ha marcado un golazo para dar la ansiada victoria al Athletic. El VAR ha anulado un gol a Colombatto. El joven Selton Sánchez ha tenido un debut esperanzador en San Mamés. Nico Williams. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Nico Williamsek amaiera eman dio Athleticen bolada txarrari (1-0)

El Athletic necesitaba como agua de mayo ganar al Oviedo en San Mamés para poner fin a la dinámica negativa de las últimas jornadas en LaLiga EA Sports y lo ha conseguido gracias a un extraordinario gol de Nico Williams, que hoy ha vuelto al once titular tras perderse varios encuentros por problemas físicos.

Con esta victoria el conjunto rojiblanco coge aire, lo que le permite afrontar el parón liguero con más tranquilidad, aunque a la vuelta deberá certificar que este triunfo supone "un punto de inflexión", tal y como pedía Ernesto Valverde en la previa.

El Athletic necesitaba ganar sí o sí, y esa urgencia ha hecho que los rojiblancos hayan jugado atenazados durante la primera mitad, y hayan cometido numerosas impresiones, sobre todo en defensa.

Tampoco han generado ocasiones en ataque, hasta que una genialidad de Nico Williams ha puesto el 1-0 en el marcador.

El extremo navarro ha finalizado con un trallazo una espectacular acción individual saliendo de la banda y tras deshacerse de Nacho Vidal y Colombatto. El balón se ha colado como un obús en la portería de Escandell después besar el larguero.

Con todo el mundo hablando aún del golazo de Nico, el Oviedo ha logrado el empate en una acción desconcertante de Unai Simón. Nacho Vidal pica el balón en la frontal, Colombatto se agacha para prolongar y la pelota entra llorando en la portería tras bota bajo las piernas del meta rojiblanco.

Afortunadamente para el Athletic, el colegiado César Soto, a instancias del VAR, ha anulado el tanto por un fuera de juego milimétrico de Ilyas. El equipo de Valverde se ha ido al descanso con ventaja, pero con el susto metido en el cuerpo.

En la segunda mitad, el Athletic ha mejorado y ha generado mucho más peligro, pero no ha estado acertado en los remates finales. No ha logrado marcar el gol de la tranquilidad, y ha terminado sufriendo más de la cuenta ante un Oviedo que tampoco ha hecho méritos para puntuar en San Mamés.

El equipo de Ernesto Valverde no ha convencido, pero ha logrado un triunfo muy importante, y tiene motivos a los que agarrarse para creer en el cambio de tendencia: Nico Williams ha vuelto con gol y el joven Selton Sánchez ha debutado mostrando detalles de calidad.