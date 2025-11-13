Athletic Club Entrenamiento El Athletic cierra la semana sin Sancet, Iñaki ni Areso EITB Publicado: 13/11/2025 18:17 (UTC+1) Última actualización: 13/11/2025 18:39 (UTC+1) El equipo vizcaíno ha completado el ultimo entrenamiento antes de disfrutar de tres días de descanso, en el cual, además de los lesionados, Valverde no ha podido contar con los internacionales Unai Simon, Vivian, Laporte y Selton Sánchez. Entrenamiento en Lezama. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athleticek Sancet, Iñaki eta Areso gabe amaitu du astea

El Athletic cierra la semana con un ultimo entrenamiento antes de disfrutar de tres días de vacaciones, lo más destacado de la sesión ha sido la ausencia de Oihan Sancet, Iñaki Williams y Jesús Areso, este último sin ningún problema físico conocido.

Estos no han sido los únicos ausentes del entrenamiento, ya que, además de los ya mencionados, no han entrenado los jugadores que tienen lesiones de larga duración como Unai Egiluz, Beñat Prados o Maroan Sannadi. Tampoco lo han hecho los internacionales Unai Simón, Dani Vivian, Aymeric Laporte y Selton Sánchez, este último concentrado con la Sub-19.

Quienes si han trabajado con el grupo han sido Mikel Jauregizar, el día de su 22 cumpleaños, Nico Williams, quien ha entrenado con aparente normalidad y Eric Gamen el portero del Bilbao Athletic. Además de estos los jugadores convocados con la selección Euskal Selekzioa para el partido contra Palestina, también se han ejercitado con el resto del grupo.