Athletic Club LaLiga EA Sports El Athletic será protagonista del estreno este sábado del nuevo campo del Barcelona, el Spotify Camp Nou EITB Media Publicado: 17/11/2025 16:27 (UTC+1) Última actualización: 17/11/2025 16:45 (UTC+1) El choque liguero se disputará con un aforo parcial de 45 401 espectadores. El primer test con público del remodelado estadio fue el 7 de noviembre, cuando una sesión de entrenamiento del primer equipo masculino congregó a unos 23 000 asistentes. Vista del Spotify Camp Nou tras su última remodelación. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athletic protagonista izango da Spotify Camp Nou Bartzelonaren zelai berriaren estreinako partidan

El partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports que el próximo sábado (16:15 horas) disputarán el Barcelona y el Athletic Club se jugará en el Spotify Camp Nou, según ha anunciado este lunes la entidad azulgrana.

El club blaugrana ha informado mediante un comunicado después de obtener la licencia de primera ocupación del recinto ubicado en Les Corts correspondiente a la fase 1B, que permite albergar partidos con un aforo parcial de 45 401 espectadores.

Esta autorización incluye toda la zona de lateral del Spotify Camp Nou, y se suma a la licencia ya concedida de la fase 1A, que engloba las áreas de tribuna y de gol sur.

El club catalán recibió el 17 de octubre la licencia de primera ocupación de la fase 1A, con un aforo permitido de 27 000 personas, pero pospuso el regreso en un encuentro oficial hasta la obtención de la licencia de la fase 1B, que ha logrado este lunes.

El primer test con público del remodelado Spotify Camp Nou fue el 7 de noviembre, cuando una sesión de entrenamiento del primer equipo masculino a puertas abiertas congregó a unos 23 000 asistentes.

De esta manera, el Barça volverá a disputar el próximo sábado un partido oficial en su estadio dos años, cinco meses y 22 días después del duelo liguero contra el Mallorca disputado el 28 de mayo de 2023.