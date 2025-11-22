Athletic Club LALIGA EA SPORTS El Athletic cae goleado en el regreso del Barça al Spotify Camp Nou (4-0) Agencias | EITB Publicado: 22/11/2025 19:36 (UTC+1) Última actualización: 22/11/2025 20:06 (UTC+1) El equipo rojiblanco no ha dado la talla y ha sufrido una dura derrota en la repartura del Spotify Camp Nou. Oihan Sancet ha sido expulsado tras una violenta entrada sobre Fermín en la segunda mitad, aunque para entonces el Athletic ya perdía por 3-0. Ferran Torres ha marcado un doblete. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek ez du zapuztu Barçaren itzulera Spotify Camp Noura (4-0)

El Athletic ha sufrido una derrota contundente ante el FC Barcelona en su regreso al Spotify Camp Nou. Los de Hansi Flick se han impuesto gracias a los goles de Robert Lewandowski, Fermín López y Ferran Torres, que ha marcado un doblete.

El equipo entrenado por Hansi Flick volvió del parón internacional con la intensidad y el colmillo que ya mostró en Vigo, y venció en el cuerpo a cuerpo a uno de los equipos más físicos del campeonato.

Por su parte, el Athletic trató de apretar al Barcelona y tanteó el empate al filo del descanso, pero sufrió la efectividad azulgrana y se vio lastrado por la expulsión de Sancet, por roja directa y con 3-0 en el marcador, por una dura entrada sobre Fermín.

Fiel a su estilo, el Athletic salió a buscar al Barça, con las filas juntas y la defensa en la línea divisoria, una estrategia valiente que los azulgranas, agresivos y afilados en el pase desde el inicio, descifraron para plantarse ante Unai Simón en dos ocasiones.

A la tercera, tras un robo de Eric en la frontal del área rival, Lewandowski estrenó el marcador con un zurdazo ajustado a la cepa del primer poste que sorprendió a Unai Simón.

Eric y Fermín se adueñaron de la zona ancha, los de Flick se asentaron en campo rival y casi llegó el 2-0. Ferran respondió con un pase picado al desmarque de Fermín, repelido en su remate por la rápida salida de Unai Simón, y Dani Olmo no acertó a dirigir el rechace en el arco.

Tras este fogonazo llegó un tanto anulado de Ferran por un claro fuera de fuego, y paulatinamente el Athletic ganó solidez en la presión, recuperó balones en la medular y por poco no empató a la carrera en dos intentos de Unai Gómez y un tercero de Nico Williams.

Justo en ese momento, al fílo del descanso, con los de Valverde volcados en busca del gol, llegó el 2-0 en un contraataque servido por Lamine Yamal, que encontró con el exterior de la bota izquierda la carrera de Ferran, algo afortunado en la definición, aunque Unai Simón también pudo hacer algo más para evitar el gol.

Reforzado por el resultado, el Barça entró mejor al segundo acto y Fermín Lopez, solo ante la portería tras otro robo de Eric frente al área, marcó el 3-0 en el minuto 48.

Y la estocada definitiva llegó al filo de la hora de juego, con una dura entrada de Sancet sobre Fermín que el colegiado, a instancias del VAR, sancionó con tarjeta roja.

Todo parecía sentenciado, y Valverde refrescó al equipo con Rego, Navarro y Guruzeta por De Galarreta, Nico y Unai Gómez, y Flick, que reservó a Balde al descanso dando entrada a Araujo, introdujo a Dro y Casadó por Lewandowski y Fermín.

Se sucedieron los cambios y el Barcelona, salvo en dos remates de Vivian en sendos saques de esquina, gobernó el encuentro a placer, alentado los "olés" de la grada, que dedicó una gran ovación a Eric al sustituido por Bernal, aunque el nombre más coreado de la noche fue el de Raphinha.

El brasileño rozó la escuadra en su primera intervención y Lamine, que se topó con Unai Simón poco después, sirvió la sentencia en el minuto 90 con un pase largo que Ferran Torres no desaprovechó en el mano a mano.

En definitiva, el Athletic no ofreció el nivel esperado, cometió demasiados errores en defensa y no supo aprovechar las pocas ocasiones de peligro que generó ante la porteria de Joan Garcia, por lo que terminó siendo un invitado más en la fiesta de la reapertura del Spotify Camp Nou.