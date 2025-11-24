Athletic Club Champions League El Athletic visita al Slavia Praga necesitado de un triunfo que le permita mantener la ilusión EITB Media Publicado: 24/11/2025 22:21 (UTC+1) Última actualización: 24/11/2025 22:21 (UTC+1) El inconveniente es que el equipo checo, tras haber logrado apenas dos empates en los cuatro partidos jugados, está aún más obligado a ganar que los rojiblancos. Último entrenamiento de los rojiblancos en Lezama antes de partir rumbo a Praga. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek Slavia Pragari egingo dio bisita, ilusioari eusteko garaipenaren bila

El Athletic Club visita este martes al Slavia Praga, líder de la liga checa, necesitado de un triunfo que le permita mantener la ilusión y posibilidades de clasificarse para la fase de eliminatorias de la Liga de Campeones frente a un rival que está aún más obligado a ganar.

Ambos equipos han llegado al ecuador de la fase liga de la máxima competición continental fuera de las 24 primeras posiciones que permiten seguir en competición, el Athletic con tres puntos sumados y a uno de los cuatro que ahora darían el billete a los dieciseisavos de final y el Slavia, tras haber logrado apenas dos empates en los cuatro partidos jugados.

En esa situación que empieza a ser casi límite, porque el próximo rival de los 'leones' será el PSG en San Mamés, el conjunto rojiblanco viaja a Chequia deprimido por la goleada recibida el sábado en LaLiga en Barcelona.

La duda es si Valverde optará por refrescar al equipo tres días después de un choque que venía precedido de un parón liguero de dos semanas o si, ante la importancia del encuentro, optará por mantener al bloque titular.

Enfrente, el Athletic tendrá un Slavia también al límite al que conoce de la temporada pasada y que buscará su primer triunfo en el torneo tras sumar dos empates, en casa con el Bodo Glimt (2-2) y en Bérgamo con el Atalanta (0-0), y encajar claras derrotas frente al Inter (3-0) y al Arsenal (0-3).

Uno de los caminos del conjunto checo para lograr esa primera victoria sería repetir el juego arrollador que realizó la temporada pasada en San Mamés, aunque añadiéndole pegada porque al final acabó cayendo por un gol de Nico Williams y no haber sido capaz de marcar al destacado ese día Julen Agirrezabala.

El Slavia fue de los mejores equipos, si no el mejor, que pasó la temporada pasada por 'La Catedral', y mañana llega al choque como líder de la liga de su país, por delante del vecino y gran rival Sparta.

La de mañana será la tercera visita del Athletic a Praga tras dos anteriores al Sparta saldadas con derrota. La primera fue un 2-0 en la ida de la primera ronda de la Copa de Ferias de 1970 y la segunda, con el argentino Marcelo Bielsa en el banquillo, un 3-1 en la fase de grupos de la Liga Europa el 4 de octubre de 2012.

- Alineaciones probables:

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Paredes, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

Slavia Praga: Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima; Moses, Zaferis, Sadiek, Mbodji; Provod, Chory y Sanyang.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania)

Campo: Fortuna Arena

Hora: 21:00