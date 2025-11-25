Athletic Club Champions League Un Athletic reñido con el gol saca un empate insuficiente ante el Slavia Praga (0-0) EITB Media Publicado: 25/11/2025 23:06 (UTC+1) Última actualización: 25/11/2025 23:57 (UTC+1) El portero checo, Jindrich Stanek, ha desbaratado cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos. En la segunda parte el inspirado guardameta del Slavia ha salvado a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas. El portero checo, Jindrich Stanek, detiene el remate de cabeza de Robert Navarro. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Gola sartzeko arazo handiak dituen Athleticek nahikoa ez den berdinketa erdietsi du Slavia Pragaren aurka

El Athletic Club ha empatado sin goles en su visita al Slavia Praga en la quinta jornada de la Liga de Campeones y ha sumado un punto que le sabe a poco después de no aprovechar alguna de las ocasiones de las que dispuesto en el Fortuna Arena.

El portero checo, Jindrich Stanek, ha desbaratado cuatro claras oportunidades de gol de los rojiblancos, la primera de ellas a Oihan Sancet a los seis minutos de juego.

El navarro ha empalmado en el punto de penalti un centro de Gorka Guruzeta, pero ha estrellado el balón en el cuerpo de Stanek. Cinco minutos más tarde, en el 11, lo ha intentado desde el borde del área, pero el disparo se le ha ido por encima del larguero.

En la segunda parte el inspirado guardameta del Slavia ha salvado a su equipo en tres ocasiones prácticamente consecutivas a remates de Navarro (m.50), Sancet (m.52) y de nuevo Navarro (m.53) tras un gran remate de cabeza del extremo que ha sacado casi sobre la línea en una fenomenal estirada.

El central rojiblanco Aitor Paredes se perderá el partido de la sexta jornada de la Liga de Campeones que enfrentará al Athletic con el PSG en San Mamés tras haber visto la tercera amarilla en el encuentro de este martes.

- Ficha técnica:

0 - Slavia Praga: Stanek; Moses, Chaloupek, Zima; Doudera (Holes, m.55), Sadilek, Zafeiris (Chytil, m.79), Mbodji (Boril, m.55); Provod, Chory y Sanyang (Kusej, m.55).

0 - Athletic Club: Unai Simón; Areso (Lekue, m.79), Vivián, Paredes, Adama; Galarreta (Jauregizar, m.64), Rego; Berenguer (Nico Williams, m.58), Sancet (Selton, m.58), Robert Navarro; y Guruzeta (Unai Gómez, m.79).

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania). Mostró tarjeta amarilla a los locales Provod (m.15), Chory (m.15), el técnico Trpisovsky (m.41), y a los visitantes Guruzeta (m.19), Galarreta (m.48+), el técnico Valverde (m.60), Paredes (m.85).

Incidencias: Partido de la quinta jornada de la Fase de Liga de la Liga de Campeones disputado en un Fortuna Arena cerca del lleno de 20 000 espectadores, pero con huecos en las gradas. Entre ellos algo más de mil aficionados del Athletic.