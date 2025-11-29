Athletic Club LaLiga EA sports El Athletic gana fuera de casa tres meses después a costa de un flojo Levante (0-2) G. P. A. | EITB Publicado: 29/11/2025 21:03 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2025 21:37 (UTC+1) El conjunto rojiblanco ha jugado una gran primera parte, donde ha encarrilado la victoria gracias a los goles de Robert Navarro y Nico Williams. Robert Navarro, Iñigo Lekue y Nico Williams celebran el segundo gol del Athletic. EFE Whatsapp

El Athletic Club se ha impuesto 0-2 al Levante y acaba así con su mala racha a domicilio, ya que no conseguía la victoria fuera de casa desde el pasado mes de agosto. Robert Navarro y Nico Williams han sido los goleadores del conjunto rojiblanco, que se coloca cerca de la zona europea en la clasificación de LaLiga EA Sports.

El equipo de Ernesto Valverde ha jugado una gran primera parte y ha contado con la pegada que le ha faltado hasta ahora. Robert Navarro ha inaugurado el marcador a los tres minutos, mientras que Nico Williams ha marcado un golazo de vaselina poco antes del descanso.

El Levante, que hasta entonces había sido inofensivo, ha mejorado en la reanudación, pero ha atacado con más corazón que cabeza y sin generar claras ocasiones de peligro.

El Athletic no ha sido tan superior como en la primera mitad, pero ha sabido gestionar muy bien su ventaja, ha mantenido la portería a cero y ha sumado tres puntos a domicilio que dan mucha tranquilidad al equipo para afrontar con más confianza los próximos partidos ante el Real Madrid, Atlético y PSG.

0-1: GOL DE ROBERT NAVARRO

0-2: GOL DE NICO WILLIAMS