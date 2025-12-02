Athletic Club Lesión Patri Zugasti inicia un tratamiento conservador en la rodilla izquierda EITB Publicado: 02/12/2025 19:42 (UTC+1) Última actualización: 02/12/2025 21:57 (UTC+1) La delantera del Athletic será baja “por un tiempo indefinido”, según ha informado el club vizcaíno. Patri Zugasti; IMAGEN: ATHLETIC CLUB Whatsapp

La delantera del Athletic Patri Zugasti ha iniciado un tratamiento conservador en la rodilla izquierda, y será baja "por un tiempo indefinido", tal y como ha informado, este martes, el club vizcaíno.

Zugasti, en concreto, sufre una condropatía rotuliana bilateral en la rodilla izquierda, y, con el objetivo de aliviar los síntomas que le produce esa dolencia, ha comenzado a seguir un tratamiento conservador.