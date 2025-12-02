Cerrar

Patri Zugasti inicia un tratamiento conservador en la rodilla izquierda

La delantera del Athletic será baja “por un tiempo indefinido”, según ha informado el club vizcaíno.

  • Patri Zugasti; IMAGEN: ATHLETIC CLUB

La delantera del Athletic Patri Zugasti ha iniciado un tratamiento conservador en la rodilla izquierda, y será baja "por un tiempo indefinido", tal y como ha informado, este martes, el club vizcaíno.

Zugasti, en concreto, sufre una condropatía rotuliana bilateral en la rodilla izquierda, y, con el objetivo de aliviar los síntomas que le produce esa dolencia, ha comenzado a seguir un tratamiento conservador.

