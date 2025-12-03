Athletic Club LaLiga EA Sports El Real Madrid se da un pequeño festín ante un endeble Athletic en San Mamés (0-3) EITB Media Publicado: 03/12/2025 20:59 (UTC+1) Última actualización: 03/12/2025 21:01 (UTC+1) El equipo rojiblanco ha puesto voluntad, pero el conjunto dirigido por Xabi Alonso ha sido muy superior en el global del choque. Mbappe celebar su primer gol en San Mamés. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Real Madrilek erraz irabazi du San Mamesen, Athletic ahul baten aurrean (0-3)

Un endeble Athletic ha caído con claridad ante el Real Madrid, comandado de nuevo por Mbappe, que ha campado a sus anchas en San Mamés. El equipo de Ernesto Valverde se ha mostrado débil en defensa y no ha aprovechado ninguna de las escasas ocasiones de las que ha dispuesto.

El choque ha comenzado con dos aproximaciones peligrosas del Real Madrid, ambas resueltas por un gran Una Simón. La primera ha sido un mano a mano que le ha sacado a Mbappe, y la segunda un disparo desde la frontal del área de Vinicius.

Ante un Athletic prácticamente ausente, en el minuto 6, tras el primer aviso, Mbappe no ha fallado su segunda oportunidad y ha dejado en evidencia a toda la defensa rojiblanca con una cabalgada que no ha sido interrumpida y se ha plantado solo ante Unai Simón, al que ha batido de un certero disparo.

El primer remate del Athletic, a cargo de Guruzeta, se ha ido alto en el minuto 13 tras el monólogo blanco de los primeros minutos. Seguidamente Vinicius ha dispuesto de otra ocasión para hacer el segundo de los merengues en el minuto 18, pero de nuevo el guardameta alavés ha repelido su disparo.

El equipo rojiblanco parecía estar grogui, pero un error en la salida de balón de los blancos o un robo fruto de la presión del Athletic, según se mire, ha plantado a Guruzeta ante Courtois tras el pase de tacón de Nico Williams (minuto 25). El portero ha salvado a su equipo mandando el esférico a córner.

En el minuto 29, Courtois ha sido de nuevo protagonista esta vez ante Berenguer. El navarro ha disparado desde dentro del área y el meta ha sacado una mano salvadora.

El Athletic no ha generado más ocasiones en la primera mitad, y se ha seguido mostrando muy endeble en defensa. Muestra de ello ha sido una nueva cabalga de Vinicius en el 33, que ha mandado el balón al exterior del palo de Simón, y otro mano a mano del delantero brasileño (m.37), que otra vez ha parado el guardameta rojiblanco, que ha estado soberbio.

La gran actuación de Simón, sin embargo, no ha podido evitar el segundo gol de los blancos al filo del descanso. Camavinga ha rematado de cabeza a la red dentro del área pequeña tras una larga triangulación del equipo merengue ante la pasividad rojiblanca (m.42).

Tras el descanso, Jauregizar ha realizado un gran disparo de larga distancia, que Courtois ha enviado a córner (m.48). Poco después, tras una trifulca entre los jugadores de ambos equipos, Mbappe ha marcado el tercero del Madrid con un disparo desde fuera del área. El francés, letal, ha disparado con comodidad sin oposición alguna de los defensores rojiblancos (m.58), y ha finiquitado el partido.

Antes del final del choque, Simón ha tenido tiempo de realizar otra gran parada a disparo de Valverde desde la frontal. Por parte del Athletic, Vesga también ha tenido una clara ocasión a la salida de un córner, pero la ha mandado al limbo.