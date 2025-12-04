Athletic Club Entrenamiento Iñaki Williams vuelve a entrenar con el grupo dos días antes de recibir al Atlético de Madrid EITB Publicado: 04/12/2025 21:04 (UTC+1) Última actualización: 04/12/2025 22:00 (UTC+1) El Athletic ha entrenado en Lezama tras la derrota ante el Real Madrid, la nota positiva de la sesión de hoy la ha marcado Iñaki Williams, que vuelve ha entrenar con el grupo. Iñaki Williams; IMAGEN: EFE Whatsapp

Iñaki Williams vuelve a entrenar con el grupo dos días antes de recibir al Atlético de Madrid. La sesión de entrenamiento del Athletic después de la derrota contra el Real Madrid ha estado marcada por la vuelta de Iñaki Williams, el internacional por Ghana arrastraba una lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha, desde el encuentro de Champions League ante el Qarabag.

Iñaki se ha perdido en este periodo de tiempo seis partidos de Liga y dos de la Champions League. El regreso de Iñaki se une con la vuelta de Oihan Sancet, el navarro estará disponible tras la sanción de dos partidos impuesta en el partido ante el FC Barcelona.

Por otra parte, Robert Navarro ha entrenado en el gimnasio recuperándose de su lesión en el tobillo derecho, tanto Robert Navarro como los lesionados de larga duración, Beñat Prados y Maroan Sannadi serán baja ante el Atlético de Madrid.