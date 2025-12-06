Athletic Club LaLiga EA Sports El Athletic domina y vence al Atlético (1-0) I. G. A. | EITB Publicado: 06/12/2025 23:01 (UTC+1) Última actualización: 06/12/2025 23:16 (UTC+1) El equipo vasco ha dominado el juego en todo momento, y Berenguer ha marcado el gol de la victoria. Sancet en una ocasión de gol. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Athleticek mendean hartu du Atletico (1-0)

El Athletic Club ha ganado por 1-0 contra el Atlético de Madrid este sábado en el partido de la 15ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en San Mamés. El equipo vasco ha dominado el juego en todo momento, y Berenguer ha marcado el gol de la victoria.

El Athletic ha comenzado presionando muy arriba al rival, lo que ha provocado ya para el minuto dos un error que casi acaba en gol de Sancet, que no ha llegado al remate por poco.

La siguiente ocasión la ha tenido Guruzeta, al rematar de primeras una contra rápida de los 'leones', pero no ha acertado el disparo entre los tres palos. A los 20 minutos lo ha intentado de cabeza, pero tampoco ha ido bien dirigido.

Mientras, la mejor ocasión del Atlético ha sido un remate de Giuliano Simeone que Unai Simón ha logrado despejar estirando la pierna.

El equipo vasco ha seguido con el ritmo alto, y Nico también se ha sumado a la fiesta del ataque. Pero, a la media hora, Laporte se ha lesionado y ha tenido que ser sustituido por Vivian.

En la segunda parte la intensidad ha bajado notablemente, pero no la dirección del partido. El Athletic ha seguido teniendo algo más de protagonismo, teniendo también las mejores ocasiones. De hecho, Berenguer ha tirado arriba un remate desde dentro del área, perdiendo una buenísima oportunidad.

Al final, tras mucho insistir, Nico ha elaborado una jugada individual y ha buscado a Berenguer en el área, que con un zurdazo ha enviado el balón a la red (1-0).

Así, el Athletic se ha llevado tres puntos más que merecidos de un partido del que ha sido claro dominador.