Athletic Club Lesión Aymeric Laporte sufre una lesión muscular, y apunta a ser baja en varios partidos EITB Publicado: 08/12/2025 14:39 (UTC+1) Última actualización: 08/12/2025 14:42 (UTC+1) El defensa del Athletic tuvo que abandonar el partido del equipo vasco ante el Atlético Madrid, el sábado. Con Aitor Paredes sancionado, Ernesto Valverde cuenta con un único central específico para el partido de Liga de Campeones del miércoles, ante el París Saint-Germain. Aymeric Laporte, el pasado sábado. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Aymeric Laportek gihar lesioa du, eta partida batzuk emango ditu jokatu ezinik

Aymeric Laporte sufre una lesión muscular, según ha anunciado el Athletic este lunes, y, así, apunta a ser baja en varios partidos. El defensa del Athletic tuvo que abandonar el partido del equipo vasco ante el Atlético Madrid, el sábado, por esa lesión. Con Aitor Paredes sancionado, Ernesto Valverde cuenta con un único central específico, Dani Vivián, para el partido de Liga de Campeones del miércoles, ante el París Saint-Germain, en San Mamés.

En concreto, la lesión de Laporte está localizada "en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda", precisa el parte médico que ha hecho público el Athletic. El futbolista del equipo rojiblanco fue sustituido en el minuto 33 del encuentro del sábado, que se disputó también en San Mamés.