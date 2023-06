El Athletic oficializa la salida de Iñigo Martínez al final de temporada

Euskaraz irakurri: Athleticek ofizial egin du Iñigo Martinezek ez duela Bilboko taldean jarraituko

El Athletic Club ha anunciado este martes a través de una nota que el club bilbaíno e Iñigo Martínez finalizarán su vinculación contractual el próximo 30 de junio.

En la citada nota, el Athletic informa que " el futbolista ha decidido emprender un nuevo rumbo profesional " tras seis temporadas como rojiblanco. El club de Ibaigane añade que " después de diferentes intentos de negociación en las dos últimas temporadas, Iñigo Martínez ha mantenido su rechazo a la oferta del Club para ampliar su contrato".

Finalmente, el Athletic desea a Iñigo Martínez " toda la suerte en su futura trayectoria profesional, a la vez que agradece profundamente su entrega y dedicación mostrada en la defensa de los intereses de la entidad durante todos estos años ".

Minutos después ha sido el propio jugador quien confirmaba la decisión y se despedía de los aficionados en redes sociales. "Quería deciros que esta será mi última temporada defendiendo la camiseta del Athletic Club. Creo que ha llegado el momento de enfocar un nuevo reto deportivo, y así lo siento", indica en su mensaje grabado en vídeo.

"Desde mi llegada me habéis hecho sentir como uno de los vuestros, como un 'león' más. Sabéis que siempre he dejado absolutamente todo lo que tengo en el campo por este escudo, por mis compañeros y por vosotros, siempre. No es fácil dejar mi tierra, mis raíces y las de mi familia. Bizkaia es y será siempre nuestra casa", continúa.

"No quiero irme sin dar las gracias a todos los empleados del club, la gente que día a día hace que nosotros podamos trabajar en las mejores condiciones; al cuerpo técnico; a mis compañeros y amigos; y por supuesto a vosotros, la afición. Seguid apoyando, apretando y haciendo de San Mamés 'La Catedral' del fútbol. Ha sido un placer defender este escudo, hasta pronto", finaliza.