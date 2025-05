Athletic Club Europa League El Athletic Club viaja a Manchester con las bajas de Iñaki Williams, Nico Williams y Oihan Sancet EITB Media Publicado: 07/05/2025 09:28 (UTC+2) Última actualización: 07/05/2025 10:01 (UTC+2) El equipo rojiblanco contará con bajas importantes en el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League que disputará contra el Manchester United el 8 de mayo. Los hermanos Williams, Sancet y Vivian no jugarán. Iñaki Williams y Nico Williams celebran un gol marcado con el Athletic Club. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Athletic, Manchesterrera Nico Williams, Iñaki Williams eta Oihan Sancet gabe

Los futbolistas del Athletic Club, Iñaki Williams, Nico Williams y Oihan Sancet no jugarán la vuelta de las semifinales de la Europa League contra el Manchester United. Junto al sancionado Daniel Vivian, los tres causan baja por lesión y no estarán en Old Trafford este jueves 8 de mayo.

Oihan Sancet no jugó el partido de ida ante el Manchester United, debido a su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. En el caso de Nico Williams, se perdió el derbi ante la Real Sociedad porque acabó con molestias el choque ante el United. Iñaki Williams, que terminó lesionado el derbi vasco ante los txuri-urdin, se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido de vuelta ante el Manchester por la lesión que sufre en el tendón unificado de la musculatura isquiosural de la pierna derecha.

Además de Sancet y los hermanos Williams, en el Athletic también es baja Daniel Vivian, que fue expulsado en el choque de ida y tiene que cumplir un partido de sanción. Por todo ello, el entrenador Ernesto Valverde ha convocado a los jugadores del filial, Santos, Olabarrieta, Rego y Varela.

Los rojiblancos tienen la eliminatoria muy cuesta arriba; más aún, con las importantes bajas que tiene. Sin embargo, el Athletic saldrá a Old Trafford en busca del milagro y a remontar el 0-3 en contra.