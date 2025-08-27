Champions League Posibles rivales del Athletic Kairat Almaty, Pafos y Bodo/Glimt logran el billete para disputar la Champions League EITB Media Publicado: 27/08/2025 10:18 (UTC+2) Última actualización: 27/08/2025 10:18 (UTC+2) El conjunto kazajo ha eliminado al Celtic, el equipo chipriota ha vencido al Estrella Roja y la escuadra noruega ha dejado fuera al Sturm Graz. Kairat, Pafos y Bodo pueden ser rivales del Athletic Club en la fase de liga. El Pafos celebra su clasificación para la fase de liga de la Champions. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Kairat Almaty, Pafos eta Bodo/Glimt taldeek Txapeldunen Liga jokatzeko txartelak eskuratu dituzte

El Kairat Almaty kazajo, el Pafos chipriota y el Bodo/Glimt noruego hicieron historia al clasificarse por primera vez para la Champions League, en cuya fase de liga estarán tras deshacerse de dos históricos como el Celtic FC escocés y el Estrella Roja serbio, y el Sturm Graz austriaco, respectivamente.

El Kairat eliminó al Celtic. Tras empatar a cero (0-0) en la ida en Escocia, también igualaron sin goles en el partido de vuelta disputado en Almaty. Ninguno de los dos equipos fue capaz de perforar la portería rival en la prórroga y el ganador se decidió en la tanda de los penaltis. El héroe de la tanda de los lanzamientos desde los 11 metros fue el guardameta Anarbekov, habitualmente suplente y jugó este partido por lesión del portero titular, que paró tres penaltis; concretamente los lanzados por Adam Idah, Luke McCowan y Daizen Maeda. El resultado final de los penaltis fue de 3-2 para e conjunto kazajo.

Por su parte, el Pafos empató 1-1 con el Estrella Roja el choque de vuelta que se jugó en tierras chipriotas. Así, hizo valer el 1-2 que logró en la ida y consiguió clasificarse para la fase de liga.

El tercer equipo clasificado en los partidos disputados el 26 de agosto fue el Bodo/Glimt. El conjunto noruego perdió contra el Sturm Graz (2-1) en Austria, pero como ganó el choque de ida por 5-0, ha conseguido el billete para disputar la mayor competición europea.

Posibles rivales y viajes largos para el Athletic

Tanto el Kairat, como el Pafos o el Bodo, estarán en el sorteo de la fase de liga de la Champions League que se celebrará el jueves 28 de agosto a las 18:00 horas. Los tres conjuntos pueden ser rivales del Athletic Club en la fase de liga de dicha competición.

La suerte puede deparar que esos conjuntos sean rivales del conjunto rojiblanco y el azar determinará si el equipo de Bilbao jugará esos partidos en casa o fuera en caso de que se tenga que enfrentar a Kairat, Pafos o Bodo.

Por lo tanto, al Athletic Club le podría tocar hacer viajes largos. Por ejemplo, el Kairat juega en Almaty, ciudad de Kazajistán que se encuentra a 400 kilómetros de la frontera con China y el viaje en avión desde Bilbao sería de unas 13 o 14 horas.

Pafos es una ciudad ubicada en la costa sudoeste de Chipre y un viaje en viaje directo en avión desde la capital de Bizkaia puede superar las 4 o 5 horas de vuelo.

Bodo es un municipio noruego situado al norte del círculo polar ártico. Un vuelo de Bilbao a Bodo superaría las 5 horas de viaje. El Bodo/Glimt es un habitual de las competiciones europeas en los últimos años. La temporada pasada fue semifinalista de la Europa League y hace tres años llegó a los cuartos de final de la Conference League. Además, es uno de los estadios más complicados de Europa para jugar como visitante.