Champions League Posibles rivales del Athletic Benfica, Brujas, Copenhague y Qarabag consiguen los últimos billetes para la Champions League EITB Media Publicado: 28/08/2025 09:46 (UTC+2) Última actualización: 28/08/2025 09:46 (UTC+2) El equipo portugés ha eliminado al Ferenbahçe, el conjunto belga ha dejado fuera al Rangers, la escuadra danesa ha superado la eliminatoria contra el Basilea y el cuadro de Azerbaiyán se ha impuesto al Ferencváros. Todos ellos son posibles rivales del Athletic club. Los jugadores del Benfica celebran el gol de Artürkoglu. Foto: EFE

Euskaraz irakurri: Benfica, Brujas, Kopenhage eta Qarabag taldeek lortu dituzte Txapeldun Ligarako azken txartelak

Benfica, Brujas, Copenhague y Qarabag son los últimos cuatro equipos clasificados para la Champions League 2025-2026. Han eliminado a Fenerbahçe, Rangers, Basilea y Ferencváros respectivamente, en el play-off previo clasificatorio para la fase de liga.

El Benfica ha dejado fuera al Fenerbahçe. Tras el empate a cero (0-0) en el encuentro de ida, el conjunto portugués se ha impuesto al equipo turco por 1-0 en el partido de vuelta disputado en el Estadio Da Luz de Lisboa. Aktürkoglu ha marcado el único gol del partido en el minuto 35 y los visitantes han acabado con un jugador menos por expulsión de Talisca en el minuto 82.

La goleada de la jornada la ha protagonizado el Brujas que se ha impuesto al Rangers por 6-0 en tierras belgas. El cuadro de Bégica ya ganó el partido de ida por 1-3. En el choque de vuelta, el Brujas se ha adelantado en el minuto 5 con un tanto de Tresoldi. Poco después, en el minuto 8, el Rangers se ha quedado con un futbolista menos sobre el terreno de juego, ya que Aarons ha visto la tarjeta roja. A partir de ese momento el Brujas ha sido superior y ha endosado una goleada a su rival con los tantos de Vanaken, Seys (2 goles), Stankovic y Tzolis.

En Dinamarca, el Copenhague ha logrado la clasificación para la fase de liga tras ganar por 2-0 al Basilea. La eliminatoria llegó empatada (1-1) a la capital danesa, pero el cuadro local se ha alzado con el triunfo en la vuelta. Cornelius y Moukoko han sido los goleadores del encuentro.

Por último, el Qarabag y el Ferencváros han protagonizado un vibrante encuentro de vuelta. Tras el 1-3 favorable al conjunto de Azerbaiyán en la ida, en el partido de vuelta lo ha ganado el conjunto visitante, aunque al equipo húngaro no le ha bastado con vencer por 2-3. Al final, ha sido el Qarabag el que ha logrado el billete para la fase de liga on un resultado global de 5-4 en la eliminatoria.