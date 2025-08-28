Champions League
SORTEO UEFA
Así será el sorteo de la fase de liga de la Champions League
EITB MEDIA
El sorteo se celebrará este jueves, 28 de agosto, a las 18:00 horas y el Athletic Club conocerá a sus rivales.
-
Champions League.
La UEFA ha confirmado la composición de los bombos para el sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026, que celebrará este jueves (18.00h) en Mónaco.
El sorteo se realizará con un software automatizado y cada equipo tendrá ocho rivales, dos de cada uno de los cuatro bombos. Se evitará la coincidencia entre clubes de la misma nacionalidad y cada club no tendrá más de dos rivales de una misma federación.
Los equipos que terminen en los puestos 1-8 de la fase de liga se clasificarán a los octavos de final. Los que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán una eliminatoria de play-off que servirá para acceder a octavos. Los conjuntos que terminen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.
LOS BOMBOS:
Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (GER), Liverpool (ING), Inter de Milán (ITA), Chelsea (ING), Dortmund (GER), Barcelona (ESP).
Bombo 2: Arsenal (ING), Leverkusen (GER), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Brujas (BEL).
Bombo 3: Tottenham (ING), PSV (NED), Ajax (NED), Nápoles (ITA), Sporting (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZE), Bodo/Glimt (NOR), Marsella (FRA).
Bombo 4: Copenhague (DIN), Mónaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Ahtletic Club (EUS), Newcastle (ING), Pafos (CHI), Kairat Almaty (KAZ).