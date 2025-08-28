Champions League SORTEO UEFA Así será el sorteo de la fase de liga de la Champions League EITB MEDIA Publicado: 28/08/2025 12:18 (UTC+2) Última actualización: 28/08/2025 13:06 (UTC+2) El sorteo se celebrará este jueves, 28 de agosto, a las 18:00 horas y el Athletic Club conocerá a sus rivales. Champions League. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La UEFA ha confirmado la composición de los bombos para el sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026, que celebrará este jueves (18.00h) en Mónaco.

El sorteo se realizará con un software automatizado y cada equipo tendrá ocho rivales, dos de cada uno de los cuatro bombos. Se evitará la coincidencia entre clubes de la misma nacionalidad y cada club no tendrá más de dos rivales de una misma federación.

Los equipos que terminen en los puestos 1-8 de la fase de liga se clasificarán a los octavos de final. Los que queden entre los puestos 9 y 24 disputarán una eliminatoria de play-off que servirá para acceder a octavos. Los conjuntos que terminen entre los puestos 25 y 36 quedarán eliminados.

LOS BOMBOS:

Bombo 1: PSG (FRA), Real Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern Múnich (GER), Liverpool (ING), Inter de Milán (ITA), Chelsea (ING), Dortmund (GER), Barcelona (ESP).

Bombo 2: Arsenal (ING), Leverkusen (GER), Atlético de Madrid (ESP), Benfica (POR), Atalanta (ITA), Villarreal (ESP), Juventus (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Brujas (BEL).

Bombo 3: Tottenham (ING), PSV (NED), Ajax (NED), Nápoles (ITA), Sporting (POR), Olympiacos (GRE), Slavia Praga (CZE), Bodo/Glimt (NOR), Marsella (FRA).

Bombo 4: Copenhague (DIN), Mónaco (FRA), Galatasaray (TUR), Union SG (BEL), Qarabag (AZE), Ahtletic Club (EUS), Newcastle (ING), Pafos (CHI), Kairat Almaty (KAZ).