13/04/2021 23:18 Champions League Bayern y Porto, eliminados PSG y Chelsea sellan su pase a las semifinales A. B. | EITB Media El equipo francés ha perdido por 0-1 contra el Bayern la vuelta de los cuartos de final, pero ganó la ida por 2-3. El conjunto inglés ha caído por 0-1 ante el Porto pero se adjudicó la ida por 0-2.

El PSG y el Chelsea son los primeros semifinalistas de la UEFA Champions League 2020-2021 tras eliminar al Bayern de Múnich y al Porto respectivamente en las eliminatorias de los cuartos de final.

En el Parque de Los Príncipes de París se pudo ver un partido de vuelta espectacular. El equipo francés llegaba a este encuentro con la victoria por 2-3 obtenida en la ida, pero le tocó sufrir. El choque no decepcionó y hubo ocasiones para ambos equipos. Neymar pudo poner en ventaja al PSG en la primera parte, pero el larguero y el poste lo evitaron. El Bayern, a pesar de sus numerosas bajas, compitió como siempre, y aunque echó de menos a Robert Lewandowski, se adelantó antes del descanso merced a un gol de Choupo-Moting. En la segunda parte, el encuentro siguió siendo vistoso, abierto y tuvo un ritmo muy rápido. Al PSG le tocó sufrir, y sobre todo en los últimos minutos, pero en esos momentos clave apareció el portero Keylor Navas que echó el cerrojo a la portería que defendía y ayudó a que el PSG sellara su clasificación a las semifinales.

Stamford Bridge (Londres) fue el escenario del otro partido de vuelta de cuartos que se disputó este martes. El Chelsea llegaba al choque contra el Porto con el 0-2 favorable de la ida, pero también tuvo que pasar nervios en el tramo final del encuentro. El Chelsea fue quien produjo más sensación de peligro en la primera mitad, pero no hubo goles. El guión del partido no cambió en la segunda mitad, pero Taremi marcó un golazo de chilena en el minuto 92, el Porto colgó un par de balones al área en los instantes finales, e hizo que el equipo inglés se tuviera que emplear a fondo en defensa para que el equipoportugués no forzase la prórroga. Al final, victoria de un Chelsea que volverá a estar a una eliminatoria de la gran final.