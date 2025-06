Iker Muniain, nuevo entrenador del Derio

Euskaraz irakurri: Iker Muniain, Derioko entrenatzaile berria

Iker Muniain cuelga las botas y vuelve a casa para iniciar su carrera como entrenador dirigiendo al CD Derio en la Tercera Federación.

Una semana después de que el excapitán del Athletic Club confirmara que no seguiría en las filas de San Lorenzo de Almagro y que daba por terminada su aventura en Argentina, el club vizcaíno ha anunciado este sábado que el ya exfutbolista navarro dirigirá a su primer equipo la próxima temporada.

Pocas horas antes, el Derio informaba de que Egoitz Bilbao no seguiría al frente del equipo y mostraba su agracecimiento por el trabajo realizado durante las tres últimas temporadas y por el "histórico" ascenso que logró la temporada 2022-2023.

¿ Egoitz Bilbao no continuará en el CD Derio.



Tres temporadas al frente, un ascenso histórico y una huella imborrable en nuestro club. Eskerrik asko, Egoitz, por todo lo que nos has dado. ¿



Zorte on zure proiektu berrietan! Ibaiondo beti izango da zure etxea! ¿¿¿ pic.twitter.com/Mc9BNscdFO