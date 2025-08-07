Fútbol
Balón de Oro 2025
Lista completa de nominadas y nominados al Balón de Oro 2025
EITB MEDIA
Anunciada la lista completa de nominados al Balón de Oro 2025. La entrega de premios tendrá lugar en París el lunes 22 de septiembre.
-
Premios Balón de Oro
Euskaraz irakurri: 2025eko Urrezko Baloia jasotzeko izendatuen zerrenda osoa
France Football ha dado a conocer la lista completa de las y los nominados al Balón de Oro 2025. Los premios, que se entregan el próximo 22 de septiembre en París, reconocen a las y los mejores futbolistas y equipos del año.
Esta es la lista completa de candidatas y candidatos:
BALÓN DE ORO, FÚTBOL MASCULINO
- Jude Bellingham (Inglaterra, Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia, Paris Saint-Germain)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)
- Denzel Dumfries (Países Bajos, Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)
- Viktor Gyökeres (Suecia, Sporting CP/Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega, Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos, Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra, Bayern)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)
- Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)
- Lautaro Martínez (Argentina, Inter)
- Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)
- Scott McTominay (Escocia, Napoli)
- Nuno Mendes (Portugal, Paris Saint-Germain)
- João Neves (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia, Bayern)
- Cole Palmer (Inglaterra, Chelsea)
- Pedri (España, Barcelona)
- Raphinha (Brasil, Barcelona)
- Declan Rice (Inglaterra, Arsenal)
- Fabián Ruiz (España, Paris Saint-Germain)
- Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)
- Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)
- Vinícius Júnior (Brasil, Real Madrid)
- Vitinha (Portugal, Paris Saint-Germain)
- Florian Wirtz (Alemania, Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (España, Barcelona)
BALÓN DE ORO, FÚTBOL FEMENINO
- Sandy Baltimore (Francia, Chelsea)
- Barbra Banda (Zambia, Orlando Pride)
- Aitana Bonmatí (España, Barcelona)
- Lucy Bronze (Inglaterra, Chelsea)
- Klara Bühl (Alemania, Bayern)
- Mariona Caldentey (España, Arsenal)
- Sofia Cantore (Italia, Juventus/Washington Spirit)
- Steph Catley (Australia, Arsenal)
- Temwa Chawinga (Malawi, Kansas City)
- Melchie Dumornay (Haití, OL Lyonnes)
- Emily Fox (Estados Unidos, Arsenal)
- Cristiana Girelli (Italia, Juventus)
- Esther González (España, Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Noruega, Barcelona)
- Patri Guijarro (España, Barcelona)
- Amanda Gutierres (Brasil, Palmeiras)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Pernille Harder (Dinamarca, Bayern)
- Lindsey Heaps (Estados Unidos, OL Lyonnes)
- Chloe Kelly (Inglaterra, Manchester City/Arsenal)
- Frida Maanum (Noruega, Arsenal)
- Marta (Brasil, Orlando Pride)
- Clara Mateo (Francia, Paris FC)
- Ewa Pajor (Polonia, Barcelona)
- Clàudia Pina (España, Barcelona)
- Alexia Putellas (España, Barcelona)
- Alessia Russo (Inglaterra, Arsenal)
- Johanna Rytting Kaneryd (Suecia, Chelsea)
- Caroline Weir (Escocia, Real Madrid)
- Leah Williamson (Inglaterra, Arsenal)
TROFEO YASHIN, FÚTBOL MASCULINO
- Alisson Becker (Brasil, Liverpol)
- Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Francia, Lille)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)
- David Raya (España, Arsenal)
- Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suiza, Inter)
TROFEO YASHIN, FÚTBOL FEMENINO
- Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)
- Cata Coll (España, Barcelona)
- Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Países Bajos, Arsenal)
TROFEO JOHAN CRUYFF, FÚTBOL MASCULINO
- Antonio Conte (Italia, Napoli)
- Luis Enrique (España, Paris Saint-Germain)
- Hansi Flick (Alemania, Barcelona)
- Enzo Maresca (Italia, Chelsea)
- Arne Slot (Países Bajos, Liverpool)
TROFEO JOHAN CRUYFF, FÚTBOL FEMENINO
- Sonia Bompastor (Francia, Chelsea)
- Arthur Elias (Brasil, selección nacional de Brasil)
- Justine Madugu (Nigeria, selección nacional de Nigeria)
- Renée Slegers (Países Bajos, Arsenal)
- Sarina Wiegman (Países Bajos, selección nacional de Inglaterra)
TROFEO KOPA, FÚTBOL MASCULINO
- Alisson Becker (Brasil, Liverpol)
- Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)
- Lucas Chevalier (Francia, Lille)
- Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Germain)
- Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)
- Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)
- David Raya (España, Arsenal)
- Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Suiza, Inter)
TROFEO KOPA, FÚTBOL FEMENINO
- Michelle Agyemang (Inglaterra, Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Países Bajos, Chelsea)
- Vicky López (España, Barcelona)
- Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)
TROFEO AL CLUB DEL AÑO, FÚTBOL MASCULINO
- Paris Saint-Germain (Francia)
- Liverpool (Inglaterra)
- Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- Botafogo (Brasil)
TROFEO AL CLUB DEL AÑO, FÚTBOL FEMENINO
- Arsenal (Inglaterra)
- Barcelona (España)
- Chelsea (Inglaterra)
- OL Lyonnes (Francia)
- Orlando Pride (Estados Unidos)