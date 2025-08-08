Fútbol Liga F La Liga F aprueba el uso del VAR bajo demanda para la temporada 2025-2026 AGENCIAS | EITB Publicado: 08/08/2025 14:23 (UTC+2) Última actualización: 08/08/2025 14:23 (UTC+2) El cuerpo técnico de cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y si la decisión se corrige el club implicado recuperará la solicitud utilizada. Derbi entre la Real Sociedad y el Eibar. Foto: SD Eibar Whatsapp

Euskaraz irakurri: F Ligak VARaren erabilera onartu du 2025-2026 denboraldirako

Los clubes de la Liga F han aprobado este viernes la utilización para la temporada 2025-2026 del "Football Video Support" (FVS), un sistema de VAR bajo demanda, más sencillo y asequible, validado por la FIFA para cuatro situaciones susceptibles de revisión: goles, penaltis, rojas y confusión de identidad.

Según ha confirmado la Liga F, el cuerpo técnico de cada equipo dispondrá de dos solicitudes de revisión por partido y si la decisión se corrige el club implicado recuperará la solicitud utilizada. Las revisiones se realizarán en un monitor junto al terreno de juego por parte de la árbitra principal.

El uso del FVS, utilizado ya en competiciones internacionales, ha sido respaldado por los clubes en una Asamblea General Extraordinaria, presidida por la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, con la asistencia del presidente de la RFEF, Rafael Louzán.