Fútbol
Selección española
Sonia Bermúdez es la nueva seleccionadora de España y tendrá como ayudante a Iraia Iturregi
EITB Media
La Real federación Española de Fútbol ha hecho oficial que Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España y que a partir de ahora Sonia Bermúdez se hará cargo del combinado español. Iraia Iturregi será la segunda entrenadora.
-
Sonia Bermúdez e Iraia Iturregi. Foto: EITB Media
Euskaraz irakurri: Sonia Bermudez da Espainiako selekzioko hautatzaile berria, eta Iraia Iturregi izango du laguntzaile
La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado que Montse Tomé deja de ser la seleccionadora de España y ha nombrado como nueva entrenadora a Sonia Bermúdez.
Bermúdez tendrá como ayudante a Iraia Iturregi. La exjugadora y exentrenadora del Athletic Club ocupará el cargo de segunda entrenadora de la selección española absoluta de categoría femenina.
De esa manera, acaba el periplo de Montse Tomé como seleccionadora. Tomé sustituyó en el cargo a Jorge Vilda, con el cual estuvo en su organigrama técnico. Con Vilda España se proclamó campeón del mundo. En su carrera en solitario, Montse Tomé ganó la Nations League 2024 y a sus órdenes España ha sido subcampeona de la Eurocopa 2025 tras caer en la final contra Inglaterra en la tanda de los penaltis.