Fútbol LaLiga EA Sports 2025-2026 Levante, Valencia, Sevilla y Real Madrid, rivales de Alavés, Real, Athletic y Osasuna en la 1ª jornada EITB Media Publicado: 12/08/2025 10:56 (UTC+2) Última actualización: 12/08/2025 19:18 (UTC+2) Los cuatro equipos vascos disputarán en casa sus respectivos partidos de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports. El Alavés-Levante y el Real Sociedad-Valencia se jugarán el 16 de agosto, el Athletic-Sevilla el día 17 y el Real Madrid-Osasuna el martes día 19. Imagen del Osasuna vs. Real Madrid de la temporada 2024-2025. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Levante, Valentzia, Sevilla eta Real Madril, euskal taldeen aurkariak EA Sports Ligako 1. jardunaldian

Levante, Valencia, Sevilla y Real Madrid serán los rivales de Alavés, Real Sociedad, Athletic Club y Osasuna en la 1ª jornada de LaLiga EA Sports.

El sábado 16 de agosto tendrán lugar los encuentros Alavés-Levante y Real Sociedad-Valencia, ambos a las 21:30 horas, en Mendizorroza y en Anoeta respectivamente.

El rival del conjunto alavesista retorna a la máxima categoría y llegará a Mendizorroza tras cuajar una buena pretemporada en la que no ha encajado ningún gol y tampoco ha caído derrotado: ha ganado a Teruel (0-2), Neom Sports (0-2), Castellón (0-2) y Auxerre (0-2) y ha cosechado empates ante Johor (0-0) y Al Qadisiya (0-0). El conjunto levantinista se ha movido en el mercado de fichajes y ha incorporado a su plantilla a los siguientes jugadores: Arriaga, Matturro, Moreno, Olasagasti, Koyalipou, García, Toljan y Sánchez, junto a la subida del canterano Edgar Alcañiz.

En cuanto al rival de la Real Sociedad, el Valencia llega a Anoeta con resultados dispares en pretemporada: comenzó con malos resultados (derrota contra el Castellón por 1-2 y empate sin goles contra el Leganés), empató con el Olympique Marsella (1-1), cayó derrotado por el Borussia Mönchengladbach (2-0) y ganó al Torino (3-0). En cuanto a fichajes, los dirigidos por el técnico Carlos Corberán se han reforzado con: Ugrinic, Copete, Santamaría, Agirrezabala (cedido), Raba y Danjuma. Respecto al año pasado también han perdido piezas importantes como Mamardashvili, Domenech, Mosquera o Barrenechea, entre otros.

Un día más tarde, el domingo 17 de agosto, el Athletic Club recibe al Sevilla en San Mamés a las 19:30 horas. El equipo hispalense ha ganado un partido en pretemporada (2-4 contra el Schalke 04), ha empatado con el Sunderland (1-1), Olympique Marsella (1-1), Al Qadisiya (2-2 y victoria a penaltis) y Toulouse (1-1), y ha perdido 1-3 contra el Birmingham. El Sevilla ha fichado a Alfon y Suazo, mientras que han vuelto Iheanacho, Jordán, Januzaj y Mir tras la finalización de sus respectivas cesiones. Entre las bajas destacan las de Suso, Lokonga y Saúl.

Por último, Osasuna cerrará la jornada con el duelo ante el Real Madrid el martes 19 de agosto en Bernabéu a las 21:00 horas. El conjunto merengue disputó el Mundial de Clubes, campeonato en el que llegó a las semifinales, y ha hecho una pretemporada atípica; jugó el Valdebebas contra el Leganés y ganó por 4-1 y este 12 de agosto se enfrenta al Tirol. El conjunto dirigido por Xabi Alonso ha fichado a Alexander-Arnold, Huijsen, Mastantuono y Carreras. Además, ha incorporado a Gonzalo desde el filial al primer equipo. Por el contrario, Modric, Lucas Vázquez y Vallejo han dejado de ser jugadores del Real Madrid.