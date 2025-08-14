Fútbol Supercopa 2025 El PSG se proclama campeón de la Supercopa de Europa EITB Media Publicado: 14/08/2025 09:54 (UTC+2) Última actualización: 14/08/2025 09:56 (UTC+2) El Paris Saint-Germain se ha alzado con el primer título oficial de la temporada 2025-2026 tras ganar al Tottenham la final de la Supercopa en la tanda de penaltis. El partido ha acabado con empate a dos (2-2) y desde los 11 metros el equipo francés ha sido superior (4-3). La plantilla del PSG con el trofeo de la Supercopa de Europa tras proclamarse campeón. Foto: EFE Whatsapp

De esa manera el Paris Saint-Germain se ha alzado con el primer título oficial de la temporada 2025-2026, aunque al campeón de la Champions League tuvo que sufrir y remontar ante el campeón de la Europa League, ya que el Tottenham ha adquirido ua ventaja de dos goles (0-2) y hasta los minutos finales el PSG ha sido incapaz de inquietar la portería rival.

El primer gol del encuentro ha llegado en el minuto 39 con un tato anotado por Van de Ven (0-1). Tras el descanso, Romero ha puesto en el marcador el 0-2 favorable al Tottenham.

Tras recibir los dos goles, al PSG le ha costado reaccionar. El equipo dirigido por Luis Enrique Martínez era incapaz de generar peligro en la portería rival. El Tottenham ha tenido el partido bajo control, pero sin motivo aparente, sin un asedio del adversario, la escuadra londinense ha ido reculando hasta meterse atrás. El PSG no ha generado claras ocasiones de gol, pero en el minuto 85 ha acortado distancias con un gol de Kang-in Lee (1-2). Ese tanto del jugador coreano ha dado alas al equipo francés, y en la prolongación exactamente en el minuto 94, Gonçalo Ramos ha marcado el tanto del empate (2-2).

Así, con el resultado de 2-2, la final se ha tenio que decidir en la tanda de penaltis. Desde los 11 metros, Solanke ha marcado el primer lanzamiento para el Tottenham (0-1) y Vitinha ha fallado el del PSG. Después, han llegado los tantos de Bentancur (0-2) y Ramos (1-2). Acto seguido, el portero Chevalier ha parado el chut de Van de Ven y Dembélé ha empatado la tanda (2-2). Tel (Tottenham) ha enviado fuera su lanzamiento y Kang-in Lee lo ha transformado (3-2). Pedro Porro ha igualado la tanda (3-3) y ha dado esperanzas al Tottenham, pero Nuno Mendes ha marcado el último penalti del PSG (4-3) y el título ha sido para el Paris Saint-Germain.

Ficha técnica:

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Zaïre-Emery (Kang-in Lee, min.68), Doué (Gonçalo Ramos, min.77); Barcola (Mbaye, min.67), Kvaratskhelia (Fabián Ruiz, min.60) y Dembélé.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Danso, Van de Ven; Palinha (Gray, min.72), Bentancur, Sarr (Bergvall, min.90); Spence, Kudus (Tel, min.79) y Richarlison (Solanke, min.72).

Goles: 0-1, min.39: Van de Ven. 0-2, min.48: Romero. 1-2, min.85: Kang-in Lee. 2-2, min.90+4: Gonçalo Ramos.

Penaltis: 0-1: Solanke, gol. 0-1: Vitinha, fallo. 0-2: Bentancur, gol. 1-2: Gonçalo Ramos, gol. 1-2: Van de Ven, fallo. 2-2: Dembélé, gol. 2-2: Tel, fallo. 3-2: Kang-in Lee, gol. 3-3: Porro, gol. 4-3: Nuno Mendes, gol.

Árbitro: João Pinheiro (POR). Amonestó con tarjeta amarilla a Barcola (min.56), Pacho (min.58) y Dembélé (min.90) por parte del Paris Saint-Germain, y a Richarlison (min.53) y Danso (min.62) por parte del Tottenham.

Estadio: Estadio Friuli (Údine, Italia).