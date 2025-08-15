Cerrar

Los goles de todos los partidos de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports.

  • LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media.

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 1. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Girona - Rayo Vallecano

Villarreal - Real Oviedo

Mallorca - FC Barcelona

Alavés - Levante

Valencia - Real Sociedad

Celta de Vigo - Getafe

Athletic - Sevilla

Espanyol - Atlético de Madrid

Elche - Real Betis

Real Madrid - Osasuna

