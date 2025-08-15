Fútbol
Goles de LaLiga EA Sports
Los goles de todos los partidos de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026
EITB MEDIA
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports.
-
LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media.
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 1. jardunaldiko golak eta laburpenak
Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 1ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.
Girona - Rayo Vallecano
Villarreal - Real Oviedo
Mallorca - FC Barcelona
Alavés - Levante
Valencia - Real Sociedad
Celta de Vigo - Getafe
Athletic - Sevilla
Espanyol - Atlético de Madrid
Elche - Real Betis
Real Madrid - Osasuna