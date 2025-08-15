Cerrar

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 1ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la primera jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media.

    LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media.

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 1. jardunaldiko golak eta laburpenak

Real Valladolid - Ceuta

Burgos - Cultural Leonesa

Racing - Castellón 

Málaga - Eibar

Granada - Deportivo

Real Sociedad B - Real Zaragoza

Huesca - Leganés

Cádiz - Mirandés

Las Palmas - Andorra

Real Sporting - Córdoba

Almería - Albacete

