Fútbol

Goles de LaLiga EA Sports

Los goles de todos los partidos de la 2ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la 2ª jornada de LaLiga EA Sports.

  • LaLiga EA Sports. Imagen: EITB Media.

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko EA Sports Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 2ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Betis-Alavés

Mallorca-Celta

Atlético-Elche

Levante-Barcelona

Osasuna-Valencia

Real Sociedad-Espanyol

Villarreal-Girona

Oviedo-Real Madrid

Athletic-Rayo Vallecano

Sevilla-Getafe

