Fútbol
Goles de LaLiga Hypermotion
Los goles de todos los partidos de la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.
LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media.
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak
Eibar-Granada
Castellón-Valladolid
Leganés-Cádiz
Mirandés-Huesca
Ceuta-Sporting de Gijón
Zaragoza-Andorra
Deportivo-Burgos
Cultural Leonesa-Almería
Málaga-Real Sociedad B
Albacete-Racing Santander
Córdoba-Las Palmas