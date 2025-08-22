Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media.

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 2. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 2ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Eibar-Granada

Castellón-Valladolid

Leganés-Cádiz

Mirandés-Huesca

Ceuta-Sporting de Gijón

Zaragoza-Andorra

Deportivo-Burgos

Cultural Leonesa-Almería

Málaga-Real Sociedad B

Albacete-Racing Santander

Córdoba-Las Palmas

