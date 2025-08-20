Fútbol INSULTOS EN EL VILLAMARÍN Sancionan al Betis cerrando parte de La Cartuja por insultos racistas en un partido ante el Athletic Publicado: 20/08/2025 17:16 (UTC+2) Última actualización: 20/08/2025 17:21 (UTC+2) El Real Betis jugará el próximo partido en La Cartuja, con una medida disciplinaria marcada por la Real Federación Española de Fútbol, que afectará a unos 200 asientos del recinto. Oihan sancet en el Benito Villamarín. Imagen: Europapress Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Real Betis comenzará su 'exilio' de dos años en el Estadio de La Cartuja con una sanción disciplinaria que afectará a unos 200 asientos del recinto. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha ordenado el cierre parcial de un sector de la grada como castigo por los gritos racistas y xenófobos dirigidos a jugadores del Athletic Club en un encuentro disputado el pasado mes de febrero en el Benito Villamarín.

La medida, comunicada por el propio club verdiblanco este miércoles, se aplicará este viernes durante el partido que enfrentará al Betis con el Deportivo Alavés, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. El castigo llega tras la finalización del expediente abierto por la RFEF, que investigó los insultos proferidos por dos aficionados durante aquel duelo de la jornada 22 de la pasada temporada.

Entre los episodios denunciados, se incluyen ataques verbales a los jugadores Maroan Sannadi y Óscar De Marcos. Al delantero le gritaron "Sannadi, Sannadi, ¡para tu casa, negro! ¡A África con tus muertos!", mientras que al exfutbolista rojiblanco le advirtieron: "Mira debajo del coche, De Marcos".

El club verdiblanco ha informado que "los abonados afectados recibirán la pertinente comunicación por parte de la entidad". Además, la entidad ha vuelto a manifestar su rechazo "a cualquier comportamiento racista o xenófobo que en ningún caso representa a su afición".