Bizkerre-Alavés y Huesca-Osasuna, en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina 2025-26
Las eliminatorias se jugarán el 9, 10 y 11 de septiembre, a partido único.
Copa de la Reina 2024/2025. Imagen: Europa press
Euskaraz irakurri: Bizkerre-Alaves eta Huesca-Osasuna, 2025-26ko Erregina Kopako lehen kanporaketan
Bizkerre-Alavés y Huesca-Osasuna serán dos de los enfrentamientos de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2025-26. Las eliminatorias de esta primera ronda de la Copa se disputarán el 9, 10 y 11 de septiembre, a partido único; si bien el sorteo se ha llevado a cabo este miércoles, los tres equipos de Euskal Herria ya conocían sus cruces para esta primera eliminatoria, dado que la Federación Española de Fútbol ha tenido en cuenta la proximidad geográfica entre los clubes que jueguen cada partido, y ha tratado, además, de poner frente a frente a clubes de diferentes categorías.
Así, el Bizkerre, de 2ª RFEF, recibirá al Alavés, de 1ª RFEF, en el derbi de Copa que jugarán ambos equipos. Por su parte, Osasuna, de 1ª RFEF, visitará al Huesca, de 2ª RFEF, en busca de la segunda eliminatoria.
Estos son todos los partidos de la primera eliminatoria de la Copa de la temporada 2025-26:
Huesca - Osasuna
Pradejón - Racing Santander
Sportextremadura - Cacereño
Bizkerre - Alavés
Fundación UE Cornellá - Europa
Balears - SE AEM
Málaga - Betis
Córdoba - Sporting Club
Atlético Villalonga - Oviedo
Sporting Gijón - Avilés
Orientación Marítima-La Destila - CD Guiniguada Apolinario
Elche - Valencia
Villarreal - Alba
Olympia Las Rozas - Getafe
Rayo - Pozuelo Alarcón