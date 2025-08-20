Fútbol Copa de la Reina Bizkerre-Alavés y Huesca-Osasuna, en la primera eliminatoria de la Copa de la Reina 2025-26 Publicado: 20/08/2025 18:25 (UTC+2) Última actualización: 20/08/2025 18:39 (UTC+2) Las eliminatorias se jugarán el 9, 10 y 11 de septiembre, a partido único. Copa de la Reina 2024/2025. Imagen: Europa press Whatsapp

Euskaraz irakurri: Bizkerre-Alaves eta Huesca-Osasuna, 2025-26ko Erregina Kopako lehen kanporaketan

Bizkerre-Alavés y Huesca-Osasuna serán dos de los enfrentamientos de la primera eliminatoria de la Copa de la Reina de la temporada 2025-26. Las eliminatorias de esta primera ronda de la Copa se disputarán el 9, 10 y 11 de septiembre, a partido único; si bien el sorteo se ha llevado a cabo este miércoles, los tres equipos de Euskal Herria ya conocían sus cruces para esta primera eliminatoria, dado que la Federación Española de Fútbol ha tenido en cuenta la proximidad geográfica entre los clubes que jueguen cada partido, y ha tratado, además, de poner frente a frente a clubes de diferentes categorías.

Así, el Bizkerre, de 2ª RFEF, recibirá al Alavés, de 1ª RFEF, en el derbi de Copa que jugarán ambos equipos. Por su parte, Osasuna, de 1ª RFEF, visitará al Huesca, de 2ª RFEF, en busca de la segunda eliminatoria.

Estos son todos los partidos de la primera eliminatoria de la Copa de la temporada 2025-26:

Huesca - Osasuna

Pradejón - Racing Santander

Sportextremadura - Cacereño

Bizkerre - Alavés

Fundación UE Cornellá - Europa

Balears - SE AEM

Málaga - Betis

Córdoba - Sporting Club

Atlético Villalonga - Oviedo

Sporting Gijón - Avilés

Orientación Marítima-La Destila - CD Guiniguada Apolinario

Elche - Valencia

Villarreal - Alba

Olympia Las Rozas - Getafe

Rayo - Pozuelo Alarcón

