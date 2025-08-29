Fútbol
Goles de LaLiga Hypermotion
Los goles de todos los partidos de la 3ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.
LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 3. jardunaldiko golak eta laburpenak
Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 3ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.
Sanse - Almería
Sporting Gijón - Cultural Leonesa
Racing Santander - Ceuta
Valladolid - Córdoba
Castellón - Zaragoza
Andorra - Burgos
Cádiz - Albacete
Las Palmas - Málaga
Granada -Mirandés
Huesca - Eibar
Leganés - Deportivo