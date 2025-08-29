Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 3ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

EITB MEDIA

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la segunda jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

    LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 3. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 3ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Sanse - Almería

Sporting Gijón - Cultural Leonesa

Racing Santander - Ceuta

Valladolid - Córdoba

Castellón - Zaragoza

Andorra - Burgos

Cádiz - Albacete

Las Palmas - Málaga

Granada -Mirandés

Huesca - Eibar

Leganés - Deportivo

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online