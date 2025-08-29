Fútbol Selección Española Unai Simón, Remiro, Vivian, Oyarzabal y Nico Williams, convocados por De la Fuente AGENCIAS | EITB Publicado: 29/08/2025 12:09 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2025 13:04 (UTC+2) En la lista, de 26 jugadores, están también los exfutbolistas de la Real Robin Le Normand, Martin Zubimendi y Mikel Merino. Nico Williams y Oyarzabal final Eurocopa. EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Unai Simon, Remiro, Vivian, Oyarzabal eta Nico Williams, De la Fuenteren deialdian

Los futbolistas del Athletic Club Unai Simón, Dani Vivian y Nico Williams, y los de la Real Sociedad Alex Remiro y Mikel Oyarzabal han sido convocados por el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, para los dos primeros partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026, contra Bulgaria y Turquía, ambos de visitante.

En la lista, de 26 jugadores, están también los exfutbolistas de la Real Robin Le Normand, Martin Zubimendi y Mikel Merino.

Por lo demás, lo más destacado de la citación es que Dani Carvajal y Rodri Hernández, dos de los capitanes de la selección española, regresan tras sus graves lesiones de rodilla, y que el seleccionador ha vuelto a llamar a Ferran Torres y es novedad Jesús Rodríguez.

De la Fuente introduce cuatro novedades en la convocatoria respecto a la que diseñó para la disputa de la fase final de la Liga de Naciones el pasado junio. Se caen por lesión Isco Alarcón, Álex Baena y Samu Omorodion, y por decisión técnica Óscar Mingueza.

La selección española iniciará su camino al Mundial 2026 el jueves 4 de septiembre, en Sofía ante Bulgaría, y se medirá el domingo 7 de septiembre a Turquía en Konya, ambos encuentros desde las 20:45 horas.

La lista de España para los dos primeros partidos de clasificación al Mundial 2026 la integran:

-PORTEROS: Unai Simón (Athletic Club), David Raya (Arsenal/ING), Álex Remiro (Real Sociedad)

-DEFENSAS: Dani Carvajal (Real Madrid), Pedro Porro (Tottenham/ING), Robin Le Normand (Atlético de Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Dani Vivian (Athletic Club), Dean Huijsen (Real Madrid), Marc Cucurella (Chelsea/ING), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE)

-CENTROCAMPISTAS: Rodri (Manchester City/ING), Martin Zubimendi (Arsenal/ING), Mikel Merino (Arsenal/ING), Gavi (Barcelona), Pedri (Barcelona), Fermín López (Barcelona), Fabián Ruiz (PSG/FRA)

-DELANTEROS: Yeremy Pino (Crystal Palace/ING), Lamine Yamal (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Dani Olmo (Barcelona), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Álvaro Morata (Como/ITA), Ferran Torres (Barcelona), Jesús Rodríguez (Como/ITA).