Real Sociedad LIGA HYPERMOTION El Sanse suma un punto ante el Almería tras un partido igualado en Anoeta Publicado: 29/08/2025 22:40 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2025 23:03 (UTC+2) El Sanse ha quedado a las puertas de sumar su segunda victoria en LaLiga Hypermotion, tras empatar 2-2 frente a la UD Almería en Anoeta.

Euskaraz irakurri: Sansek puntu bat lortu du Almeriaren aurka Anoetan jokatutako partidu parekatu baten ostean

El Sanse ha quedado a las puertas de sumar su segunda victoria en LaLiga Hypermotion, tras empatar 2-2 frente a la UD Almería en Anoeta, en la 3ª jornada de la Liga Hypermotion de la temporada 2025/26.

El equipo txuri-urdin ha arrancado con energía, aunque la primera parte del partido ha servido de tanteo para ambas partes. Sin embargo, pasada la media hora, el Sanse ha roto el hielo gracias a la insistencia de Arkaitz Mariezkurrena, quien, tras perder un balón en el área rival, lo ha recuperado de inmediato y ha forzado un penalti que él mismo lo ha convertido en el 1-0.

Pero cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja para el Sanse, Nico Melamed ha aprovechado un balón suelto en el área para empatar con un gran giro y disparo.

Tras el descanso, el jugador del segundo equipo de la Real, Lander Astiazaran, ha puesto un centro preciso al área que Carrera ha convertido en gol para el 2-1.

No obstante, el Almería no ha bajado los brazos y ha encontrado el empate con una acción de calidad de Adrián Embarba. El mediapunta ha recogido un centro en la frontal y lo ha colocado en la escuadra.

Con este empate, el Sanse suma cuatro puntos en tres jornadas y se sitúa en la parte media de la tabla, mientras que el Almería, aún invicto, se coloca cuarto con cinco puntos.

Ficha técnica:

2 - Real Sociedad B: Fraga; Dadíe, Beitia, Peru Rodríguez, Agote (Balda, m.68); Carbonell, Mikel Rodríguez (Gorosabel, m.61), Astiazaran (Lebarbier, m.74); Ochieng (Marchal, m.61), Carrera (Orobengoa, m.68) y Mariezkurrena.

2 - UD Almería: Andrés Fernández; Luna, Chumi, Bonini, Álex Muñoz; Lopy, Selvi (Horta, m.61), Melamed (Perovic, m.87); Puigmal (Arribas, m.73), Lázaro (Embarba, m.61) y Soko (Leo Baptistao, m.73).

Goles: 1-0, m.34: Mariezkurrena; 1-1, m.44: Melamed; 2-1, m.48: Carrera; 2-2, m.83: Arribas.

Árbitro: Alejandro Morilla (Comité Navarro). Amonestó a Ochieng (m.45+1), Carbonell (m.51) y Peru Rodríguez (m.78), por la Real Sociedad B; y a Chumi (m.17), Soko (m.42), Álex Muñoz (m.45+2) y Embarba (m.90+5) por la UD Almería.