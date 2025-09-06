Fútbol
Goles de LaLiga Hypermotion
Los goles de todos los partidos de la 4ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026
Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la cuarta jornada de LaLiga Hypermotion.
Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 4. jardunaldiko golak eta laburpenak
Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 4ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.
Albacete - Mirandés (1-4)
Córdoba - Castellón (2-1)
Deportivo - Sporting (0-0)
Zaragoza - Valladolid (1-1)
Málaga - Granada
Ceuta - Huesca
Burgos - Las Palmas
Real Sociedad B - Cádiz
Cultural Leonesa - Leganés
Almería - Racing Santander
Eibar - Andorra