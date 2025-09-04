Fútbol AMISTOSO Osambela da la victoria a Osasuna ante el Athletic para llevarse la Euskal Herria Txapela (0-1) AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 04/09/2025 22:40 (UTC+2) Última actualización: 04/09/2025 23:37 (UTC+2) El único gol del encuentro llegó en la segunda parte de un encuentro donde brillaron los porteros. Rojillos y rojiblancos pugnan por un balón en la Euskal Herria Txapela. Foto: EFE Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunak bereganatu du IX. Euskal Herria Txapela, Osanbelaren gol bati esker (0-1)

Un gol de Asier Osambela en el tramo final del partido dio la victoria a Osasuna ante el Athletic Club en la final de la IX Euskal Herria Txapela disputada en el campo de Lasesarre de la localidad vizcaína de Barakaldo.

El test se decidió en una embarullada acción en el minuto 77 en la que el canterano de Osasuna envió la pelota al fondo de la portería rojiblanca después de dos paradas del joven portero Mikel Santos a sendos remates de Kike Barja y el propio Osambela.

Los dos técnicos, Ernesto Valverde y Alessio Lisci, aprovecharon el encuentro para dar minutos a los futbolistas menos utilizados en las tres primeras jornadas o, en el caso de los rojiblancos, a canteranos como De Luis, Duñabeitia o Rego, a los que probablemente dará oportunidades el 'Txingurri' a lo largo del curso.

La primera parte resultó entretenida y fue el Athletic el que dispuso de las mejores ocasiones, aunque Osasuna tuvo las primeras en una falta de Rubén García y un cabezazo de Osambela, en los minutos 22 y el 24, rechazados ambos por Alex Padilla.

La respuesta bilbaína llegó al filo de la media hora con dos buenas ocasiones protagonizadas por Nico Serrano. En la primera el de Orkoien estrelló la pelota en el cuerpo de Aitor Fernández tras recibir un pase de Robert Navarro que le dejó solo ante el portero osasunista. Una jugada iniciada con un extraordinario pase en profundidad de Guruzeta. Lo volvió a intentar Serrano en el 36 con un gran zurdazo desde fuera del área que rechazó el larguero.

En la segunda mitad el encuentro mantuvo un buen ritmo a pesar del carrusel de cambios realizados por ambos entrenadores con llegadas en ambas áreas, como un buen disparo de Iker Benito o un cabezazo de Unai Gómez, hasta la jugada decisiva resuelta con el tanto de Osambela.

Ficha técnica:

0 - Athletic Club: Padilla (Santos, m.67): Gorosabel, Duñabeitia (Iker Monreal, m.59), Jon De Luis, Adama (Irurita, m.67); Rego, Vesga (Adrián Pérez, m.59); Navarro, Unai Gómez (Eder García, m.76), Nico Serrano (Ibon Sánchez, m.76); y Guruzeta (Izeta, m.59).

1 - Osasuna: Aitor Fernández; Iker Benito (Chasco, m.77), Osanbela, Herrando (Catena, m.69), Abel Bretones (Juan Cruz, m.77); Iker Muñoz (Víctor Muñoz, m.69), Moncayola (Torró, m.46); Kike Barja, Moi Gómez (Oroz, m.21); Rubén García; y Raúl García.

Goles: 0-1, m.77: Osanbela.

Árbitro: Gorka Etayo (Comité vasco). Mostró tarjeta amarilla a Iker Muñoz (m.35).

Incidencias: Final de la novena edición de la Euskal Herria Txapela disputada en el campo de Lasesarre, en Barakaldo, ante unos 3.000 espectadores. Antes del partido se homenajeó al atleta paralímpico Mikel García y a Markel Susaeta, exjugador del Athletic.