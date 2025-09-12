Cerrar

Fútbol

Goles de LaLiga Hypermotion

Los goles de todos los partidos de la 5ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026

Aquí puedes ver los resúmenes y los goles de todos los encuentros de la quinta jornada de LaLiga Hypermotion.

  • LaLiga Hypermotion. Imagen: EITB Media

Euskaraz irakurri: 2025-26 denboraldiko Hypermotion Ligako 5. jardunaldiko golak eta laburpenak

Los resúmenes, las mejores jugadas y los goles de todos los partidos de la 5ª jornada de LaLiga Hypermotion 2025-2026.

Las Palmas-Real Sociedad B (2-1)

Cádiz-Eibar

Mirandés-Deportivo

Huesca-Málaga

Valladolid-Almería

Andorra-Córdoba

Racing Santander - Cultural-Leonesa

Castellón-Ceuta

Sporting-Burgos

Granada-Leganés

Zaragoza-Albacete

