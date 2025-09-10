Fútbol FICHAJES Illarramendi ficha por el Kitchee SC de Hong Kong Publicado: 10/09/2025 15:25 (UTC+2) Última actualización: 10/09/2025 15:26 (UTC+2) Asier Illarramendi vuelve a mover ficha en el mercado y suma un nuevo destino a su trayectoria internacional. Asier Illarramendi. Irudia: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Asier Illarramendi continúa su carrera lejos de Europa y, tras su etapa en la liga MLS con el Football Club Dallas, se lanza a la aventura asiática. El centrocampista vasco jugará esta temporada en el Kitchee SC de Hong Kong.

El exjugador de la Real Sociedad ya ha superado los exámenes médicos y se encuentra a la espera de recibir la documentación necesaria para incorporarse a su nuevo equipo.