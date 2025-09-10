Cerrar

Fútbol

FICHAJES

Illarramendi ficha por el Kitchee SC de Hong Kong

Asier Illarramendi vuelve a mover ficha en el mercado y suma un nuevo destino a su trayectoria internacional.

  • Asier Illarramendi.

    Asier Illarramendi. Irudia: EITB Media

Asier Illarramendi continúa su carrera lejos de Europa y, tras su etapa en la liga MLS con el Football Club Dallas, se lanza a la aventura asiática. El centrocampista vasco jugará esta temporada en el Kitchee SC de Hong Kong.

El exjugador de la Real Sociedad ya ha superado los exámenes médicos y se encuentra a la espera de recibir la documentación necesaria para incorporarse a su nuevo equipo.

    • © EITB - 2025 - Portal de Privacidad - Aviso Legal - Política de cookies - Configuración cookies - Transparencia - Contacto - Mapa Web

    Entidad adherida a Confianza Online