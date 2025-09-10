Fútbol
FICHAJES
Illarramendi ficha por el Kitchee SC de Hong Kong
Asier Illarramendi vuelve a mover ficha en el mercado y suma un nuevo destino a su trayectoria internacional.
Asier Illarramendi. Irudia: EITB Media
Asier Illarramendi continúa su carrera lejos de Europa y, tras su etapa en la liga MLS con el Football Club Dallas, se lanza a la aventura asiática. El centrocampista vasco jugará esta temporada en el Kitchee SC de Hong Kong.
El exjugador de la Real Sociedad ya ha superado los exámenes médicos y se encuentra a la espera de recibir la documentación necesaria para incorporarse a su nuevo equipo.