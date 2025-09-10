Fútbol Eliminatorias Osasuna y Alavés pasan a la siguiente ronda de la Copa de la Reina EITB Media Publicado: 10/09/2025 22:09 (UTC+2) Última actualización: 10/09/2025 22:23 (UTC+2) Las Gloriosas han ganado 0-5 al Bizkerre en Fadura (Getxo), y las rojillas han hecho lo propio al Huesca en Aragón (0-3). Imagen: @Osasuna_fem / @AlavesFem Whatsapp

Euskaraz irakurri: Osasunak eta Alavesek Erreginaren Kopako hurrengo faserako sailkapena lortu dute

Alavés y Osasuna han conseguido esta tarde-noche el billete para la siguiente ronda de la Copa de la Reina tras superar a Bizkerre y Huesca, respectivamente. Las Gloriosas han ganado 0-5 a las vizcaínas en Fadura (Getxo), y las rojillas han hecho lo propio en Aragón (0-3).

En el caso de las alavesas, se han adelantado pronto en el marcador, en el minuto 12, por medio de Raquel, que ha redondeado una magnífica actuación completando un hat-trick antes del descanso, con dos goles más en el 18 y 45.

Tras el descanso, el equipo vitoriano ha seguido a lo suyo y ha marcado otros dos goles, con la firma de Paula León (minuto 65) y Elene E. (89).

En el choque disputado por el conjunto navarro, las rojillas no han logrado adelantarse en el marcador hasta el minuto 27, cuando Marina ha logrado perforar la meta oscense por primera vez.

Osasuna ha seguido insistiendo para acrecentar su ventaja, cosa que ha conseguido al filo del descanso, con un tanto marcado por Churruca (minuto 44).

Tras el descanso, las rojillas han continuado manteniendo un ritmo competitivo alto y han rematado el partido con un tercer gol, obra de Palacios en el 68.